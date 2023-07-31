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Бахмутський напрямок: ЗСУ розгромили два склади зброї росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмутський напрямок: ЗСУ розгромили два склади зброї росіян
фото: Генштаб

Череватий наголосив, що головним завданням, яке виконується поряд зі звільненням територій, є збереження особового складу

Протягом минулого дня на Бахмутському напрямку українські захисники знищили 37 окупантів, 107 зазнали поранень. Окрім того, було знищено зенітно-ракетний комплекс «Оса», гаубицю д-30, два склади з ворожими боєприпасами. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Щодоби ми штурмуємо і проходимо певну відстань, верифікується вона протягом тижня, її оголошує заступниця міністра. Як ми вже говорили, щодоби звільняємо сотні метрів, за тиждень – кілометри, настане час – будуть і десятки кілометрів», – зазначив він.

Також, за словами Череватого, було знищено зенітно-ракетний комплекс «Оса», гаубицю д-30, два склади з ворожими боєприпасами, командно-спостережний пункт роти, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, безпілотники «Орлан-10» та «Ланцет».

Череватий наголосив, що головним завданням, яке виконується поряд зі звільненням територій, є збереження особового складу.

«Ми не можемо собі дозволити діяти авантюрно і кидатися в лобові атаки, а максимально використовуємо маневр охоплення ворога, всебічне його знищення всіма видами наявних у нас засобів ураження», – акцентував речник.

Триває 523-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав дев’ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: інфраструктура населення ворог Єдині новини Бахмут

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