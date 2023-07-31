Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб назвав стратегію окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб назвав стратегію окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках
Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень
фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Триває 523-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав дев’ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання російськими терористами ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник завдав авіаційного удару в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Сеньківка, Тур’я, Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефодіївка, Ситне, Старикове, Могриця, Степок, Рясне Сумської області; Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки на Донеччині. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Предтечине та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує здійснювати обстріли населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка  Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди. Ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів, серед яких Мар’їнка, Побєда, Георгіївка та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка і Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Степове та Кам’янське Запорізької області; Дмитрівка і Очаків Миколаївської області; Михайлівка, Дудчани, Берислав, Львове, Херсон та Дніпровське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів. Так, у приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області, противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області,  у будівлях закладу освіти, розміщено понад 100 окупантів.

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок», артилерійський засіб на вогневій позиції та чотири райони зосередження особового складу ворога.

Теги: окупанти Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура озброєння населення ворог наступ Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
Чим ворог атакував Кривий Ріг: пояснення Повітряних сил
Сьогодні, 11:04
У січні року президент запровадив санкції щодо Діани Панченко терміном 10 років
Україна оголосила в розшук скандальну телеведучу
26 липня, 17:30
В складських приміщенях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа
Ракетна атака на Одесу: влада повідомила про загиблих
20 липня, 11:33
В Одесі правоохоронці затримали хлопця, який зняв і виклав у мережу наслідки обстрілів минулої ночі
СБУ затримала хлопця, який виклав в мережу наслідки обстрілу по Одесі
19 липня, 23:23
Запорізька атомна електростанція
Ситуація на ЗАЕС: скільки окупантів перебувають на станції
14 липня, 02:46
Серія вибухів прогриміла у Бердянську 11 липня
Чотири «бавовни» за день: у Бердянську знищено готель з військовим керівництвом окупантів
12 липня, 07:41
Внаслідок падіння уламків дрона виникло загоряння травʼяного настилу
Нічна атака «Шахедами»: поліція Київщини показала наслідки (фото)
11 липня, 06:32
Ворог обстріляв місто посеред дня
Росіяни накрили ракетами Запоріжжя, є загорання
7 липня, 17:33
У Бердянському порту «бавовна» стається усе частіше
У порту окупованого Бердянська пролунав вибух
5 липня, 17:30

Події в Україні

Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Залп «Калібрів» може сягати 12 ракет
Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Залп «Калібрів» може сягати 12 ракет
Генштаб назвав стратегію окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках
Генштаб назвав стратегію окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках
Топ серед квадрокоптерів. Порошенко показав, що везе на фронт (фото)
Топ серед квадрокоптерів. Порошенко показав, що везе на фронт (фото)
Обстріл Кривого Рога: Зеленський повідомив деталі (відео)
Обстріл Кривого Рога: Зеленський повідомив деталі (відео)
У Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ (відео)
У Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ (відео)
Атака на Кривий Ріг: Росія вбила матір та доньку (фото)
Атака на Кривий Ріг: Росія вбила матір та доньку (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
79K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
53K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
29K
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
23K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
22K
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту