Північна Корея обіцяє зміцнювати співробітництво з Росією – ЗМІ

Лідер КНДР пообіцяв Путіну захищати його рішення щодо вторгнення в Україну

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «триматися за руку» з президентом Росії Володимиром Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво щодо їхньої спільної мети побудови могутньої країни. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кім пообіцяв це в посланні Путіну з нагоди національного дня Росії, захищаючи його рішення щодо вторгнення в Україну та демонструючи «повну підтримку та солідарність».

«Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжуватиме додавати слави в історію перемоги», – сказав Кім у своєму зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кім також Чен Ин закликав до «тіснішої стратегічної співпраці» з Москвою, «міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного бажання народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни», – йдеться в повідомленні.

Північна Корея намагалася налагодити тісніші стосунки з Кремлем і підтримала Москву після того, як вона вторглася в Україну минулого року.

Раніше повідомлялося, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин з нагоди 9 травня надіслав президенту Росії Владіміру Путіну телеграму, у якій підтримав воєнного злочинця у його загарбницькій війні на території України.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік на засіданні керівної Трудової партії, натякаючи на ще один рік інтенсивних випробувань зброї та загострення напруги. Диктатор згадав про «новостворену складну ситуацію» на Корейському півострові і ширші політичні ландшафти. Йдеться загалом про ще один рік інтенсивних випробувань зброї та напруги. Він говорив, зокрема, про напрямок «антиворожої боротьби» та цілі щодо зміцнення обороноздатності.