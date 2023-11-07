Азовський ринок в Маріуполі, який належав тещі Януковича, перетворився на згарище (відео)

Від колись величезного ринку залишились лише руїни

В мережі з’явилось відео, на якому видно, що залишилося від Азовського ринку у Маріуполі. Кадри тепер вже руїн опубліковані на Telegram-сторінці «Главком».

Будь ласка, читайте текст після реклами

До повномасштабного вторгнення ринок був одним з торгових хабів, який сприяв розвитку економіки та торгівлі міста, але російськи окупанти все перетворили на руїни. На кадрах видно, що від колись величезного ринку залишилось лише згарище.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Під час блокади міста російські окупанти його зруйнували. Потім перетворили його на склад мертвих автівок мирних маріупольців. Машини були пошкоджені через обстріли. Це лишило людей можливості на порятунок», – йдеться у повідомленні.

На сайті міста Маріуполь розповіли, що цей ринок відкривали у 2012 році з величезною помпою, за участі обласної та міської адміністрацій та з ярмарком. Зазначається, що оптовий ринок «Азовський» був частиною бізнесу тещі Віктора Януковича, колишнього президента України.

Вона вирішила створити на Донеччині мережу оптових ринків із великими складами для зберігання овочів та фруктів. Для цього були виділені кращі земельні ділянки, а бізнес отримував преференції та лобізм з боку місцевих рад.

Після втечі Януковича мережа ринків його тещі так і не була добудована, однак в Маріуполі ринок все ж працював. Зазначається, що заробіток відбувався більше не на торговцях, а на оренді приміщень, але зараз від них залишилось лише згарище.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, кількість жертв російської агресії у Маріуполі може вдесятеро перебільшувати відомі станом на тепер офіційні дані. Остаточно це стане відомо лише після остаточного звільнення міста. Зазначається, що після звільнення міста кількість жертв буде в десятки разів більша за ті цифри, які зараз озвучують офіційно.