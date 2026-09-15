Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Влада Сумщини змінила тривалість комендантської години

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Влада Сумщини змінила тривалість комендантської години
На Сумщині скасували літнє послаблення комендантської години
фото: Національна поліція України

Влітку нічні обмеження спеціально скоротили на прохання аграріїв, однак тепер область повертається до попереднього режиму

У Сумській області з 16 вересня зміниться тривалість комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 – на годину довше, ніж раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За словами очільника ОВА, на початку літа тривалість комендантської години в області тимчасово скоротили до 04:00. Таке рішення ухвалили на визначений період після звернення місцевих аграріїв.

«На початку літа тривалість комендантської години була тимчасово скорочена до 04:00. Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини - додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт», – зазначив Григоров.

Термін дії тимчасового рішення завершується, тому з 16 вересня комендантська година на Сумщині повернеться до режиму з 00:00 до 05:00.

Начальник Сумської ОВА наголосив, що безпека залишається головним пріоритетом. Жителів області закликали враховувати зміни під час планування поїздок та роботи.

Нагадаємо, раніше режим комендантської години змінили на Київщині. Із 10 вересня вона діє щодня з 01:00 до 05:00. До цього обмеження в Київській області діяли з 00:00 до 05:00. Таким чином, початок комендантської години перенесли на одну годину пізніше, а її загальну тривалість скоротили з п'яти до чотирьох годин.

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко пояснював, що новий режим має допомогти адаптувати роботу органів влади, бізнесу та інфраструктури до умов безперервних російських атак. Під час ухвалення рішення також врахували рекомендації уряду щодо режиму комендантської години.

Теги: Сумщина Суми комендантська година

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакувала автомобіль ремонтної бригади
Росіяни вбили енергетика на Сумщині
Вчора, 06:44
12 людей постраждали лише в одному потязі
Росіяни атакували авто з людьми та потяг на Сумщині
9 вересня, 07:42
Пасажири годинами не можуть продовжити подорож
Колапс на вокзалі у Києві. Сотні людей годинами чекають на свої поїзди
27 серпня, 13:42
Масований удар по Сумщині, Україна запровадила резонансні санкції: головне за ніч 21 серпня
Масований удар по Сумщині, Україна запровадила резонансні санкції: головне за ніч 21 серпня
21 серпня, 05:50
Наслідки масованої атаки на Суми 16 серпня
Обласний центр під прицілом. Керівник Сум показав у цифрах, як Росія посилила атаки на місто
17 серпня, 22:19
Наталія Пасюга з детектором дронів «Чуйка» на гойдалці в прифронтовому Спірному. Позаду – руїни кафе, де була точка розповсюдження газети «Ворскла»
Туди, де закінчується зв'язок. Найнебезпечніший газетний маршрут Життя на межі
17 серпня, 21:00
На місцях ворожих атак працювали слідчо-оперативні групи поліції
Російські удари по Сумщині: є загиблі та травмовані (фото)
17 серпня, 08:05
Ворог влучив дронами «Герань» по об'єкту міської цивільної інфраструктури
Росія завдала масованого удару по Сумах: виникли пожежі, є постраждалий
17 серпня, 01:40
Дрон РФ влучив у цивільне авто в Сумах
Російський дрон прицільно вдарив по авто в Сумах і вбив водія
16 серпня, 09:57

Події в Україні

Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора
Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора
Наступ на Донеччині, звільнення Кравченка та удар по Києву: головне за день 15 вересня
Наступ на Донеччині, звільнення Кравченка та удар по Києву: головне за день 15 вересня
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повернення із СЗЧ. До завершення спеціальної програми залишилося п'ять днів
Повернення із СЗЧ. До завершення спеціальної програми залишилося п'ять днів
Влада Сумщини змінила тривалість комендантської години
Влада Сумщини змінила тривалість комендантської години
Росія атакувала Кривий Ріг реактивним шахедом
Росія атакувала Кривий Ріг реактивним шахедом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
54K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua