Влада Сумщини змінила тривалість комендантської години

Влітку нічні обмеження спеціально скоротили на прохання аграріїв, однак тепер область повертається до попереднього режиму

У Сумській області з 16 вересня зміниться тривалість комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 – на годину довше, ніж раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За словами очільника ОВА, на початку літа тривалість комендантської години в області тимчасово скоротили до 04:00. Таке рішення ухвалили на визначений період після звернення місцевих аграріїв.

«На початку літа тривалість комендантської години була тимчасово скорочена до 04:00. Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини - додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт», – зазначив Григоров.

Термін дії тимчасового рішення завершується, тому з 16 вересня комендантська година на Сумщині повернеться до режиму з 00:00 до 05:00.

Начальник Сумської ОВА наголосив, що безпека залишається головним пріоритетом. Жителів області закликали враховувати зміни під час планування поїздок та роботи.

Нагадаємо, раніше режим комендантської години змінили на Київщині. Із 10 вересня вона діє щодня з 01:00 до 05:00. До цього обмеження в Київській області діяли з 00:00 до 05:00. Таким чином, початок комендантської години перенесли на одну годину пізніше, а її загальну тривалість скоротили з п'яти до чотирьох годин.

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко пояснював, що новий режим має допомогти адаптувати роботу органів влади, бізнесу та інфраструктури до умов безперервних російських атак. Під час ухвалення рішення також врахували рекомендації уряду щодо режиму комендантської години.