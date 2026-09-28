Сили оборони звільнили Карпівку на Донеччині

Українські військові відновили контроль над населеним пунктом у межах наступальної операції «Вівальді»

Українські захисники звільнили від російських окупантів село Карпівка Донецької області. Операцію провели на Лиманському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Населений пункт звільнили воїни підрозділу «Срібна трійка» бригади «Помста» спільно з Третім армійським корпусом. У Третьому армійському корпусі також підтвердили відновлення контролю над Карпівкою. Крім того, українські військові повернули під контроль Новомихайлівку.

Звільнення населених пунктів відбулося в межах наступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку.

скриншот із Deep State

Нагадаємо, Сили оборони завершили третій етап наступальної операції «Вівальді». За даними Третього армійського корпусу, за його підсумками українські військові повернули під контроль 51 км² території та взяли в полон понад 250 російських військовослужбовців.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про продовження операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За його словами, поставлені перед Силами оборони завдання виконуються.