Населення України скоротилося до 20 мільйонів? Демограф проаналізував скандальну статтю

Єгор Голівець
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Експерт заявив, що реальна чисельність населення на підконтрольних територіях значно вища за озвучені у ЗМІ дані

Оцінки про скорочення населення України до 20 млн осіб є нереалістичними та суттєво заниженими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександра Гладуна.

Як повідомляють ЗМІ, у британських медіа з посиланням на неназвані джерела з’явилися дані про нібито різке скорочення населення України з 40 до 20 млн осіб у період з 2014 по 2025 рік. Водночас демограф поставився до таких оцінок критично, наголосивши на відсутності прозорих джерел інформації.

«До цього числа я ставлюся зі скепсисом. Особливо коли на таку публічно відкриту інформацію кажуть, що «в мене є джерело», але це джерело не називають – це викликає питання», – зазначив Гладун.

За словами експерта, навіть за нинішніх умов чисельність населення України на підконтрольних територіях оцінюється значно вище. «Навіть зараз на підконтрольній території, за багатьма різними оцінками, чисельність населення України десь перебуває в межах 28-30 млн. Тому 20 – це нереальне число. Воно дуже занижене, і мені важко уявити, яким чином воно отримане», – пояснив експерт.

Він також додав, що навіть оцінки на рівні 25-27 млн можуть бути предметом дискусії, однак цифра у 20 млн не має достатнього обґрунтування. «Я розумію, якби йшлося про 25-27 млн, ще можна було б дискутувати. 20 – це дуже мало», – підкреслив Гладун.

Зазначимо, британський журналіст The New Statesman Вілл Ллойд повідомив, що за словами одного з британських посадовців, населення України могло скоротитися з понад 40 млн у 2014 році до приблизно 20 млн  у 2025 році. Він зазначив, що цей показник є значно нижчим за більшість доступних оцінок.

Раніше Гладун розповів, що за час повномасштабної війни щорічне скорочення населення в середньому становить близько 1 млн 150 тис. осіб.

До слова, до 2050 року частка молоді в Україні може різко скоротитися. Країна ризикує стати державою з однією з найменших часток молодого населення у світі. За даними звіту ООН, частка молоді в Україні у 2000 році становила 14,8% (7,35 млн осіб). А вже у 2025 році, за оцінками ООН, складає лише 9%. Очікується, що частка молоді в населенні України впаде до 6,6% (2,3 млн осіб) у 2050-му році.

Нагадаємо, що через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Нині близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення.

 

