Мир в обмін на території? Канцлер Німеччини назвав жорстку умову вступу України до Євросоюзу

glavcom.ua
Лариса Голуб
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
фото: flickr.com/insm

Мерц відверто назвав терміни вступу України до Євросоюзу та головну умову

Україні, ймовірно, доведеться погодитися на втрату частини територій заради укладання мирної угоди з Росією та подальшого вступу до Європейського Союзу. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє  «Главком» з посиланням на Reuters.

Територіальні поступки та мир

Німецький канцлер припустив, що майбутній мирний договір з Росією може закріпити статус певних регіонів поза контролем Києва. На думку Мерца, такі поступки мають бути безпосередньо пов'язані з європейськими перспективами України.

Він підкреслив, що для отримання підтримки населення на референдумі щодо таких умов, президент України Володимир Зеленський має запропонувати народу чіткий шлях до Європи.

Реальні терміни вступу до ЄС

Мерц закликав не плекати ілюзій щодо швидкого приєднання до блоку. Він зазначив, що Україна не може стати членом ЄС під час війни та повинна спочатку виконати суворі критерії щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

Канцлер назвав ідеї про вступ України до ЄС у 2027 або 2028 році нереалістичними. Натомість він запропонував проміжні кроки, зокрема статус спостерігача в європейських інституціях. Ця ініціатива вже отримала широку підтримку лідерів ЄС на нещодавньому саміті на Кіпрі.

Нагадаємо, українська євроінтеграція набула надшвидких темпів саме під час повномасштабної агресії РФ. Подавши заявку наприкінці лютого 2022-го, вже за кілька місяців Україна отримала статус кандидата. Це рішення стало безпрецедентним кроком для Євросоюзу.

Офіційний Київ уже має «зелене світло» для старту переговорного процесу. Попри усвідомлення того, що шлях до повноправного членства буде непростим і виснажливим, Україна демонструє високий темп виконання «домашньої роботи» та необхідних реформ.

Нещодавно Європейський Союз схвалив кредит для України у розмірі €90 млрд, що має покрити більшість фінансових потреб країни до 2027 року. Попри фінансову допомогу, всередині блоку досі тривають дискусії щодо темпів переговорного процесу про членство України. 

Ситуація з вступом також отримала новий імпульс після виборів в Угорщині, де поразка премʼєр-міністра Віктора Орбана зняла частину політичних перешкод для Києва.

