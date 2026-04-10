«Гаманець Януковича» Курченко оселився в центрі Москви і перетворив життя сусідів у пекло (відео)

За словами мешканців будинку, звернення до правоохоронців не дають результату, а розмова з самим Курченком може мати неприємні наслідки

Український олігарх Сергій Курченко, який нині переховується від слідства у Росії, фактично окупував елітний будинок в центрі Москви. Місцеві жителі скаржаться на нього, стверджуючи, що «гаманець Януковича» перетворив їхнє життя на пекло. Про це повідомляє «Главком».

За словами жителів будинку, Курченко облаштував розкішний автопарк у внутрішньому дворі багатоповерхівки, зайнявши одноосібно усі паркомісця. Як кажуть місцеві, люди Курченка окупували територію в одну з новорічних ночей, оскільки олігарху не вдалося у законний спосіб викупити стоянку. Тепер її охороняють люди олігарха-втікача.

Крім того, Курченко добудував до свого особняка вентиляцію та балкон, яка заважає іншим мешканцям. За словами жителів будинку, скарги в правоохоронні органи не допомагають, а спілкування із самим Курченко може закінчитися погано.

Як відомо, Сергій Курченко – український проросійський олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (російською ВЕТЕК), власник та президент ФК «Металіст» (нині розформованого). 19 лютого 2014 року, під час подій Євромайдану, бізнесмен зник із України і переховується від слідства у Москві.

Сергій Курченко вважається наближеним до Олександра Януковича, сина поваленого президента України Віктора Януковича, та близьких до нього чиновників, колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.

За короткий час Курченко перетворився з маловідомого підприємця на олігарха, який контролював значну частину паливного ринку України. Його звинувачують у причетності до розкрадання мільярдів гривень через тіньові схеми з державними банками та нафтопродуктами.

До слова, Служба безпеки та Офіс генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців отримали заочні підозри.

За матеріалами справи, Курченко привласнив та незаконно експлуатував значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості. Фігуранти справи провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей упродовж 2017 – 2021 років. Після «приватизації» підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси.