Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кремль знову заявив про «план вторгнення» України в РФ на 8 березня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Кремль знову заявив про «план вторгнення» України в РФ на 8 березня
Росія нібито почала повномасштабне вторгнення, щоб випередити українську військову операцію
колаж: glavcom.ua

Росія нібито почала повномасштабне вторгнення, щоб випередити українську військову операцію

У Кремлі знову заявили, що Україна нібито планувала почати наступ не лише на окуповані Росією території, а й на територію РФ 8 березня 2022 року. Про це заявив радник президента Росії Антон Кобяков, пише «Главком».

За його словами, Росія нібито почала повномасштабне вторгнення, щоб випередити українську військову операцію. Водночас Кобяков не навів нових незалежних доказів існування такого плану.

Версія про нібито запланований Україною наступ на 8 березня з'явилася ще 6 березня 2022 року. Тоді очільник окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив, що українські військові нібито мали розпочати операцію проти окупованих територій Донбасу та Криму саме цього дня. Він посилався на дані російської розвідки та показання полонених.

У Росії згодом намагалися використати цю версію як виправдання повномасштабного вторгнення. 9 березня 2022 року Міноборони РФ оприлюднило нібито «секретний наказ» Нацгвардії України, який, за твердженнями російської сторони, підтверджував підготовку наступальної операції. Проте незалежні експерти встановили, що документ стосувався бойового злагодження та навчального збору, а не наказу про початок наступу.

Російська версія також зазнавала критики через відсутність незалежних доказів. Водночас заяви Москви про нібито підготовку Україною наступу на Крим та Донбас не підтверджені міжнародними розслідуваннями. Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, тобто майже за два тижні до дати, яку тепер знову згадують російські посадовці.

Нагадаємо, що Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні, побоюючись втручання НАТО.
 

Читайте також:

Теги: росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія воює не лише за території, а проти українського вибору
Росія воює проти українського вибору
Вчора, 15:17
Україна повернула з російського полону 103 воїнів
Понад 100 українських воїнів повернулися з російського полону (фото)
19 серпня, 13:32
Путін уперше приїхав на Курили, щоб поїсти ікри
США підтвердили суверенітет Японії над Курилами після візиту Путіна
14 серпня, 12:13
Путін особисто прибув на спірний з Японією острів
Візит Путіна на спірний острів мав особливу мету. Аналітики ISW розкрили задум Кремля
14 серпня, 12:03
Іран не має планів приймати іноземні делегації чи направляти своїх представників за кордон
«Жодних зустрічей не планується»: Іран спростував заяви Трампа про діалог зі США
3 серпня, 17:10
Нова пошта оперативно перебудувала логістику після влучання у термінал
Росія атакувала термінал «Нової пошти»: компанія повідомила трагічні новини
2 серпня, 15:58
Росія, Китай, Іран і КНДР формують новий блок
Війни в Україні та Ірані почали зливатися в один конфлікт – Financial Times
27 липня, 19:20
Під час зустрічі російському дипломату продемонстрували уламки одного з безпілотників
Після інцидентів із дронами Румунія висилає російського дипломата
27 липня, 17:10
Розширення війни, як шанс на результативні переговори
Розширення війни – наш шанс
26 липня, 09:19

Події в Україні

Прокурор САП повідомив, як легалізувалися кошти для застави Галущенка
Прокурор САП повідомив, як легалізувалися кошти для застави Галущенка
Українські бійці відновили контроль біля Западного на Харківщині
Українські бійці відновили контроль біля Западного на Харківщині
Хакери зламали «Сбербанк» і дізналися втрати армії РФ: що показали отримані документи
Хакери зламали «Сбербанк» і дізналися втрати армії РФ: що показали отримані документи
Кремль знову заявив про «план вторгнення» України в РФ на 8 березня
Кремль знову заявив про «план вторгнення» України в РФ на 8 березня
Кремль відреагував на пропозицію України по Донбасу
Кремль відреагував на пропозицію України по Донбасу
Коли Україна вироблятиме власні Storm Shadow: Зеленський розкрив деталі
Коли Україна вироблятиме власні Storm Shadow: Зеленський розкрив деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
65K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua