Росія нібито почала повномасштабне вторгнення, щоб випередити українську військову операцію

У Кремлі знову заявили, що Україна нібито планувала почати наступ не лише на окуповані Росією території, а й на територію РФ 8 березня 2022 року. Про це заявив радник президента Росії Антон Кобяков, пише «Главком».

За його словами, Росія нібито почала повномасштабне вторгнення, щоб випередити українську військову операцію. Водночас Кобяков не навів нових незалежних доказів існування такого плану.

Версія про нібито запланований Україною наступ на 8 березня з'явилася ще 6 березня 2022 року. Тоді очільник окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив, що українські військові нібито мали розпочати операцію проти окупованих територій Донбасу та Криму саме цього дня. Він посилався на дані російської розвідки та показання полонених.

У Росії згодом намагалися використати цю версію як виправдання повномасштабного вторгнення. 9 березня 2022 року Міноборони РФ оприлюднило нібито «секретний наказ» Нацгвардії України, який, за твердженнями російської сторони, підтверджував підготовку наступальної операції. Проте незалежні експерти встановили, що документ стосувався бойового злагодження та навчального збору, а не наказу про початок наступу.

Російська версія також зазнавала критики через відсутність незалежних доказів. Водночас заяви Москви про нібито підготовку Україною наступу на Крим та Донбас не підтверджені міжнародними розслідуваннями. Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, тобто майже за два тижні до дати, яку тепер знову згадують російські посадовці.

Нагадаємо, що Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні, побоюючись втручання НАТО.

