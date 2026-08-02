Росія атакувала термінал «Нової пошти»: компанія повідомила трагічні новини
За інформацією «Нової пошти», через удар загинув співробітник
У неділю, 2 серпня, Росія завдала двох влучань по поштовому терміналу «Нової пошти» на Харківщині. Його зруйновано, є загиблий. Про це повідомила пресслужба «Нової пошти», інформує «Главком».
Через удар загинув співробітник компанії-перевізника.
«На жаль, у результаті ворожої атаки загинув співробітник компанії-перевізника. Ми на постійному зв’язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку», – ідеться у заяві.
У компанії додали, що інформацію про відправлення посилок можна знайти у застосунку.
«Нова пошта» оперативно перебудувала логістику. Додаткову інформацію про відправлення можна знайти у трекінгу в застосунку», – додали там.
Нагадаємо, у липні FPV-дрони окупаційних військ стали одним із головних інструментів терору проти Харкова. Армія РФ 109 разів атакувала місто, половина з них – це удари дронами.
Також російські війська пізно ввечері 31 липня завдали удару FPV-дроном по автозаправній станції у Шевченківському районі Харкова.
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