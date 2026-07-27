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Після інцидентів із дронами Румунія висилає російського дипломата

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Після інцидентів із дронами Румунія висилає російського дипломата
Під час зустрічі російському дипломату продемонстрували уламки одного з безпілотників
фото: МЗС Румунії/Facebook

МЗС викликало до Бухареста для консультацій посла Румунії в Російській Федерації

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла через неодноразові порушення повітряного простору країни російськими БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Румунії.

«Посол Російської Федерації в Бухаресті був викликаний у понеділок, 27 липня 2026 року, до Міністерства закордонних справ. Цей крок став рішучою реакцією на неодноразові порушення повітряного простору Румунії в період з 24 по 26 липня 2026 року, під час якого румунська армія збила три безпілотники, що несанкціоновано проникли на територію країни», – йдеться у повідомленні.

Дипломату продемонстрували уламки одного з безпілотників
Дипломату продемонстрували уламки одного з безпілотників
фото: МЗС Румунії/Facebook

Російському дипломату були продемонстровані уламки дрона, знищеного на території Румунії. Розслідування, проведені прокуратурою, офіційно підтвердили, що ці компоненти мають російське походження.

«Під час зустрічі румунська сторона висловила рішучий протест проти цих незаконних та безвідповідальних дій і чітко визначила, на кого покладається відповідальність. Було підкреслено, що абсолютно неприпустимо й нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який є в рівній мірі повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Румунська сторона наголосила, що Російська Федерація несе виключну відповідальність за всі ці серйозні інциденти та за погіршення регіональної обстановки в галузі безпеки», – додається у заяві.

Дипломату продемонстрували уламки одного з безпілотників
Дипломату продемонстрували уламки одного з безпілотників
фото: МЗС Румунії/Facebook

Під час зустрічі російському послу було офіційно вручено вербальну ноту, в якій румунська сторона повідомила про визнання неприйнятним одного з членів місії РФ в Бухаресті з обов’язковим залишенням території Румунії протягом п'яти днів. Крім того, МЗС викликало до Бухареста для консультацій посла Румунії в Російській Федерації.

Нагадаємо, винищувач F-16 Повітряних сил Румунії вранці 27 липня збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна – Кілія. Це вже третій дрон, який румунські військові збили за останні три дні.

Як повідомлялося, близько €1,5 млн за три дні – у таку суму Румунії обійшлося знищення трьох безпілотників, що порушили її повітряний простір; основні витрати припали на ракети для F-16.

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Теги: росія дипломатичний конфлікт Румунія

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