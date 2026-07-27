Війни в Україні та Ірані почали зливатися в один конфлікт – Financial Times

Оглядач видання вважає, що дедалі тісніша співпраця Росії, Китаю, Ірану та КНДР змінює характер сучасних воєн і може призвести до масштабнішого глобального протистояння

Війни в Україні та на Близькому Сході дедалі більше перетинаються й починають формувати єдине глобальне протистояння. Такого висновку дійшов оглядач Financial Times Гідеон Рахман, інформує «Главком».

Ознаки взаємопов'язаності конфліктів

Російське вторгнення в Україну вже стало найкривавішою війною в Європі з 1945 року, тоді як конфлікт між Іраном, США та Ізраїлем став наймасштабнішим на Близькому Сході за останні десятиліття. Водночас у Східній Азії Китай посилює військову активність навколо Тайваню, а Північна Корея нарощує військовий потенціал.

На думку автора, ці конфлікти більше не існують окремо один від одного. «Нинішня низка конфліктів уже відповідає деяким із критеріїв світової війни. Війни, що перетинаються, зараз охоплюють два континенти – Європу та Азію – і впливають на конфлікти в Африці», – зазначає Рахман.

Він наголошує, що дедалі тісніша співпраця між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю вже змусила частину американських стратегів говорити про формування так званої «осі супротивників».

Першим доказом зближення конфліктів автор називає участь північнокорейських військових у війні проти України. Другим, на його думку, може стати удар України по іранському судну в Каспійському морі, яке прямувало до Росії.

Рахман також припускає, що Київ може прагнути посилити співпрацю зі США, демонструючи роль Ірану у підтримці Росії та участь Москви у допомозі Тегерану.

Ризики подальшої ескалації

Оглядач зазначає, що офіційного військового союзу між Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю поки що немає. Проте ці держави, за його словами, мають спільну стратегічну мету – послаблення впливу США та зміцнення власних позицій у своїх регіонах.

Водночас автор вважає, що Китай і США, попри активну підготовку до можливого протистояння, поки намагаються не допустити прямої війни. Однак це не виключає ризику ширшого конфлікту, адже історія вже неодноразово демонструвала, як регіональні війни та прорахунки великих держав переростали у глобальні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вирішив призупинити підготовку до масштабної військової операції проти Ірану. За даними посадових осіб, розглядалася можливість тривалої повітряної кампанії, проте американське командування змушене зважати на стрімке зменшення власних запасів ракет для систем ППО.