США підтвердили суверенітет Японії над Курилами після візиту Путіна
Посол США в Токіо заявив про непохитну підтримку Японії та виступив проти дій, які підривають мир і стабільність у регіоні
Сполучені Штати підтвердили визнання суверенітету Японії над Північними територіями після візиту президента Росії Володимира Путіна на острів Ітуруп. Про це заявив посол США в Японії Джордж Гласс, пише «Главком».
«Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці найважливішого союзника та у визнанні японського суверенітету над Північними територіями», – написав Гласс у соцмережі X.
За його словами, США «рішуче протидіють будь-яким діям, що підривають мир і стабільність» в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, у Токіо різко відреагували на поїздку. Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що Північні території є невід'ємною частиною Японії «як історично, так і згідно з міжнародним правом». МЗС країни викликало посла Росії, щоб висловити протест.
Росія натомість заявила, що Курильські острови є «невід'ємною частиною Російської Федерації», а візит Путіна не є предметом для обговорення з іншими державами.
Україна також підтримала Японію. Міністерство закордонних справ назвало візит Путіна на Курили провокаційним кроком і спробою легітимізувати незаконну окупацію. «Окупація не створює законних прав, а плин часу не перетворює незаконне на законне», – наголосили в українському МЗС.
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