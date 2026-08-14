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США підтвердили суверенітет Японії над Курилами після візиту Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США підтвердили суверенітет Японії над Курилами після візиту Путіна
Путін уперше приїхав на Курили, щоб поїсти ікри
фото: Reuters

Посол США в Токіо заявив про непохитну підтримку Японії та виступив проти дій, які підривають мир і стабільність у регіоні

Сполучені Штати підтвердили визнання суверенітету Японії над Північними територіями після візиту президента Росії Володимира Путіна на острів Ітуруп. Про це заявив посол США в Японії Джордж Гласс, пише «Главком».

«Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці найважливішого союзника та у визнанні японського суверенітету над Північними територіями», – написав Гласс у соцмережі X.

За його словами, США «рішуче протидіють будь-яким діям, що підривають мир і стабільність» в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Японія називає чотири острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу Хабомаї – Північними територіями. Токіо вважає їх своїми невід’ємними територіями та заявляє про незаконну окупацію островів Радянським Союзом після Другої світової війни. Територіальна суперечка десятиліттями залишається однією з головних проблем у відносинах Японії та Росії. У 2022 році Москва оголосила про припинення переговорів із Токіо щодо мирного договору після запровадження Японією санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у Токіо різко відреагували на поїздку. Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що Північні території є невід'ємною частиною Японії «як історично, так і згідно з міжнародним правом». МЗС країни викликало посла Росії, щоб висловити протест.

Росія натомість заявила, що Курильські острови є «невід'ємною частиною Російської Федерації», а візит Путіна не є предметом для обговорення з іншими державами.

Україна також підтримала Японію. Міністерство закордонних справ назвало візит Путіна на Курили провокаційним кроком і спробою легітимізувати незаконну окупацію. «Окупація не створює законних прав, а плин часу не перетворює незаконне на законне», – наголосили в українському МЗС.

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Теги: міністр протест посол суверенітет окупація Москва соцмережі

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