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    У світі

    Джонсон: у Британії починається друга хвиля коронавірусу

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    Борис&nbsp;Джонсон заявив, що нова хвиля заражень Covid-19 вже почалася &laquo;у Франції, в Іспанії, по всій Європі&raquo; - Джонсон: у Британії починається друга хвиля коронавірусу
    Борис Джонсон заявив, що нова хвиля заражень Covid-19 вже почалася «у Франції, в Іспанії, по всій Європі»

    Прем'єр Великої Британії зазначив, що введення національного карантину є «останньою мірою, яку будь-хто бажає»

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні починається друга хвиля пандемії Covid-19.

    «Зараз ми стикаємося з другою хвилею... Я боюся, що це абсолютно неминуче – ми зіткнемося з цим в нашій країні», – сказав очільник уряду 18 вересня.

    Джонсон додав, що нова хвиля заражень Covid-19 вже почалася «у Франції, в Іспанії, по всій Європі».

    «Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими, і це фантастика, що робота навчальних закладів повернулася на колишній рівень. Ми хочемо тримати економіку відкритою настільки, наскільки це можливо, ми хочемо, щоб бізнес розвивався», – додав він.

    Джонсон зазначив, що введення національного карантину є «останньою мірою, яку будь-хто бажає».

    Як відомо, Велика Британія є 14 в світі за кількістю діагностованих випадків Covid-19. Зараз в країні зафіксовано 386 тисяч заражень коронавірусом, 41 732 пацієнтів померли.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    Так, в Іспанії зафіксували європейський антирекорд заражень Covid-19 за добу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      169472
    • Хворіють
      90518
    • Одужали
      75486
    • Померли
      3468

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

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