Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: у лікарні помер поранений чоловік

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: у лікарні помер поранений чоловік
8 січня РФ вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу
фото: facebook/MNSDNE

У Кривому Розі лікарі 5 діб боролися за життя чоловіка, що постраждав внаслідок атаки РФ

Після російської атаки на Кривий Ріг 8 січня стало відомо про смерть чоловіка. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, інформує «Главком».

У лікарні Кривого Рогу помер 67-річний чоловік, який був поранений внаслідок обстрілу балістичними ракетами «Іскандер» 8 січня. «Був дуже важкий, вибухом відірвало ногу, лікарі 5 діб боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям. Вічна пам'ять. Співчуття рідним та близьким…» – написав Олександр Вілкул.

Також про стан постраждалих, що залишаються у лікарнях після обстрілу, розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Відомо, що семеро поранених перебувають у медзакладах у стані середньої тяжкості.

8 січня російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.

Нагадаємо, що ввечері 7 січня Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів. Ворог атакував цивільні об’єкти інфраструктури та приватне підприємство реактивними шахедами.

Читайте також:

Теги: росія Кривий Ріг смерть ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіла подружжя були знайдені в їхньому будинку в західній частині Лос-Анджелеса
Голлівудського режисера Роба Райнера разом із дружиною знайдено мертвими
15 грудня, 2025, 08:06
Чоловік з ножем напав на людей у центрі Тайбея
На Тайвані озброєний ножем нападник убив трьох людей
21 грудня, 2025, 02:27
У місті Індор через забруднену воду загинули 9 людей
У Індії через забруднену воду загинули 9 людей і понад 200 постраждали
2 сiчня, 17:18
Рятувальники ще працюють на місці удару у Кривому Розі
Ракетний удар по Кривому Рогу: загинула жінка, кількість поранених зросла
8 сiчня, 23:17
Один із постраждалих будинків у Києві
Удар по Києву. Кличко розповів про перші наслідки комбінованої ворожої атаки
9 сiчня, 05:10
Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року
Був командиром десантників. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою
27 грудня, 2025, 22:49
У знищеного окупанта лишилася дружина та троє дітей
ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
29 грудня, 2025, 12:36
24-річний пасажир Skoda Octavia від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події
ДТП на Шулявці: за 10 хвилин до комендантської години Skoda влетіла в білборд (фото)
29 грудня, 2025, 10:23
Ліквідованому окупанту було 47 років
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії з тхеквондо
5 сiчня, 16:08

Події в Україні

Справа про держзраду: суд залишив Шуфрича під вартою
Справа про держзраду: суд залишив Шуфрича під вартою
Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: у лікарні помер поранений чоловік
Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: у лікарні помер поранений чоловік
Міноборони повідомило, яких ракет для ППО терміново потребує Україна
Міноборони повідомило, яких ракет для ППО терміново потребує Україна
Україна зменшила кількість втрат особового складу на фронті – Сирський
Україна зменшила кількість втрат особового складу на фронті – Сирський
Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі
Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі
РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей
РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua