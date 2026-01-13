Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: у лікарні помер поранений чоловік

У Кривому Розі лікарі 5 діб боролися за життя чоловіка, що постраждав внаслідок атаки РФ

Після російської атаки на Кривий Ріг 8 січня стало відомо про смерть чоловіка. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, інформує «Главком».

У лікарні Кривого Рогу помер 67-річний чоловік, який був поранений внаслідок обстрілу балістичними ракетами «Іскандер» 8 січня. «Був дуже важкий, вибухом відірвало ногу, лікарі 5 діб боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям. Вічна пам'ять. Співчуття рідним та близьким…» – написав Олександр Вілкул.

Також про стан постраждалих, що залишаються у лікарнях після обстрілу, розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Відомо, що семеро поранених перебувають у медзакладах у стані середньої тяжкості.

8 січня російська Федерація вдарила балістичними ракетами типу «Іскандер» по Кривому Рогу. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, дві ворожі ракети влучили в багатоквартирні будинки. Унаслідок російського удару є поранені, їм надається допомога.

Нагадаємо, що ввечері 7 січня Кривий Ріг опинився під масовою атакою російських шахедів. Ворог атакував цивільні об’єкти інфраструктури та приватне підприємство реактивними шахедами.