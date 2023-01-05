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Кремль відреагував на відмову України від «‎різдвяного перемир'я»

Альона Боженко
glavcom.ua
Кремль відреагував на відмову України від «‎різдвяного перемир'я»
Пєсков прокоментував відмову України від «‎різдвяного перемир'я»
фото із відкритих джерел

Пєсков сумнівається, що Подоляк висловлює думку президента України

Представник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував негативну реакцію України на запропоноване Путіним «різдвяне перемир'я», Про це повідомляють російські ЗМІ.

Кремль сумнівається, що радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, відмовляючись від запропонованого Росією «перемир'я», висловлював думку глави держави Володимира Зеленського.

«Нам важко судити, чи Подоляк висловлює думку президента України», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. – «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».

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Теги: Дмитро Пєсков диктатор Михайло Подоляк радник путін

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