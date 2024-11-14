На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік
Марія-Христина волонтерила, закривала великі збори та мріяла про відновлення України після перемоги
На фронті в середу, 13 листопада, під час виїзду на евакуацію за пораненими загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік, подруга Альпака. Про це повідомили Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри» та його засновниця Яна Зінкевич.
«Вчора, під час ротації на фронті загинула госпітальєрка – Двойнік Марія-Христина, подруга Альпака. Дуже світла, невгамовна, прагнуча знань, цілеспрямована людина, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась», – написали в батальйоні.
Там також зазначили, що Марія-Христина волонтерила, закривала великі збори та мріяла про відновлення України після перемоги.
«Вона не не знала страху та, не вагаючись, ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців – шанс на порятунок. Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону. Світла пам'ять нашій сміливій посестрі Альпаці.», – додала Яна Зінкевич.
У батальйоні зазначили, що інформація про поховання Марії-Христини буде опублікована згодом.
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