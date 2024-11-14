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На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік
Марія-Христина не знала страху та, не вагаючись, ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими
фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри, Facebook

Марія-Христина волонтерила, закривала великі збори та мріяла про відновлення України після перемоги

На фронті в середу, 13 листопада, під час виїзду на евакуацію за пораненими загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік, подруга Альпака. Про це повідомили Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри» та його засновниця Яна Зінкевич.

«Вчора, під час ротації на фронті загинула госпітальєрка – Двойнік Марія-Христина, подруга Альпака. Дуже світла, невгамовна, прагнуча знань, цілеспрямована людина, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась», – написали в батальйоні.

Марія-Христина, подруга Альпака була дуже світлою, невгамовною, цілеспрямованою людиною, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась
Марія-Христина, подруга Альпака була дуже світлою, невгамовною, цілеспрямованою людиною, яка будувала безліч планів на майбутнє і самовіддано любила те, чим займалась
фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри, Facebook

Там також зазначили, що Марія-Христина волонтерила, закривала великі збори та мріяла про відновлення України після перемоги.

Росіяни обірвали життя медикині, забравши у бійців шанс на порятунок
Росіяни обірвали життя медикині, забравши у бійців шанс на порятунок
фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри, Facebook

«Вона не не знала страху та, не вагаючись, ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців – шанс на порятунок. Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону. Світла пам'ять нашій сміливій посестрі Альпаці.», – додала Яна Зінкевич.

Марія-Христина волонтерила, закривала великі збори та мріяла про відновлення України після перемоги
Марія-Христина волонтерила, закривала великі збори та мріяла про відновлення України після перемоги
фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри, Facebook

У батальйоні зазначили, що інформація про поховання Марії-Христини буде опублікована згодом. 

Теги: війна поховання Яна Зінкевич втрати українка

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