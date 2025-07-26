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Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1249-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 191 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 78 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4172 дрони-камікадзе та здійснили 6279 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Яструбине Сумської області; Харків; Русин Яр, Миколаївка, Родинське, Сухий Яр, Білецьке, Суворове, Покровськ, Шахове Донецької області; Білогір’я, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА та два інших важливих об’єкти ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав семи авіаударів, скинувши при цьому чотирнадцять КАБ, здійснив 326 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 1

На Південно–Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося одне боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили 32 наступальні дії загарбників в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районі Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив п’ять атак у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупанти намагалися просунутися у районі Кам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Війська агресора здійснили вісім марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 липня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1249-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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