Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу
В Україні триває 1249-й день повномасштабної війни
Загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 329 дронів-камікадзе та здійснили 3 550 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Новини війни в Україні
26 липня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку
Ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.
На Лиманському напрямку
З початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.
На Сіверському напрямку
Ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку
Противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.
На Торецькому напрямку
Росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в районі Торецька.
На Покровському напрямку
Росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У п’яти локаціях бої тривають.
На Новопавлівському напрямку
Українські підрозділи зупинили десять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Маліївка, Воскресенка.
Нагадаємо, триває 1249-й день повномасштабної війни в Україні.
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