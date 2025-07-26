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Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 26 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1249-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 329 дронів-камікадзе та здійснили 3 550 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 липня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.

Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки.

Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.

Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в районі Торецька.

Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У п’яти локаціях бої тривають.

Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили десять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Маліївка, Воскресенка.

Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1249-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб ЗСУ

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