Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1249-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 329 дронів-камікадзе та здійснили 3 550 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 липня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку

Ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку

Противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.

На Торецькому напрямку

Росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в районі Торецька.

На Покровському напрямку

Росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У п’яти локаціях бої тривають.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили десять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Маліївка, Воскресенка.

Нагадаємо, триває 1249-й день повномасштабної війни в Україні.