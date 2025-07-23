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Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу окупантів

За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5686 обстрілів, зокрема 39 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3579 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Графське Сумської області; Краматорськ Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби РЕБ противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники відбили 11 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 293 обстріли, три із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Западного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося чотири ворожі атаки. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Одне боєзіткнення відбулось поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники зупинили 74 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2025 року фото 10
мапа: Facebook/Генштаб

Бойових зіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1246-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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