У Запоріжжі нелюд три доби ґвалтував жінку: справу військового РФ передано до суду

Кат утримував жінку у приватному будинку без можливості вийти чи звернутися по допомогу

Прокурори Офісу генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військового, який під час окупації Запорізької області утримував жінку та ґвалтував її

Правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу стосовно військовослужбовця збройних сил РФ, який упродовж трьох діб чинив сексуальне насильство над мешканкою окупованої частини Запорізької області. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує «Главком».

Слідство встановило, що під час окупації одного з населених пунктів Запорізької області російський військовий, погрожуючи вогнепальною зброєю та вбивством, незаконно утримував місцеву жінку.

«Обвинувачений – командир 4-ї роти 2-го мотострілецького батальйону 4-ї гвардійської військової бази (в/ч 66431) 58 загальновійськової армії Росії», – повідомляють слідчі.

Повідомляється, що з 29 листопада по 1 грудня 2022 року, користуючись беззахисністю цивільного населення під час окупації, він силоміць позбавив місцеву жительку волі. Жінку утримували у приватному будинку без можливості вийти чи звернутися по допомогу.

Протягом трьох діб окупант систематично ґвалтував потерпілу, застосовуючи фізичну силу та психологічний тиск.

Нині відомо, що санкція статті, як йому висунули, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, понад два мільйони українських жінок, які шукали порятунку від війни в країнах Європейського Союзу, зіткнулися з новою загрозою. Вони масово стають жертвами насильства в ЄС.

Повідомляється, що 10% респонденток не почувалися в безпеці у своєму житлі, 79% мали труднощі з проживанням, а 27% не мали доступу до послуг з охорони психічного здоров'я для подолання травми війни, незважаючи на свої права на роботу, житло та соціальну підтримку.

Лише 13% повідомили поліції про найсерйозніші випадки насильства в ЄС.