Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни готують удар по Верховній Раді: нардеп пояснив, коли це може статися

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни готують удар по Верховній Раді: нардеп пояснив, коли це може статися
Нардеп Костенко впевнений, що росіяни вдарять по Верховній Раді
фото з відкритих джерел

Костенко наголосив, що окупанти перейшли на удари по інституціях, щоб залякати західних політиків

Росіяни мають плани вдарити по будівлі Верховної Ради, і це лише питання часу, впевнений народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Як інформує «Главком», про це він сказав на каналі «Говорить великий Львів».

На думку Костенка, вбивство колишнього спікера парламенту Андрія Парубія, російський удар по приміщенню Кабміну і наліт дронів на Польшу – це «ланки одного ланцюга, які чітко направлені на демократичні інституції, на політиків Європи».

«Вони вже б'ють не просто по цивільному населенню, по інфракструктурі, до чого всі звикли. Вони перейшли вже на інституції. Це не для України, це конкретно сигнали політикам, які і так слабкі в Європі, щоб вони не приймали рішень, мовляв, «ми можемо бити, ми не боїмося». І поки що це досить ефективно в них виходить, адже ніяких серйозних рішень не приймають», – пояснив Костенко.

За його словами, подібні удари росіян будуть і далі, але їм треба для них вибрати вдалий період.

«Ми ж будемо і мобілізацію продовжувати, і воєнний стан. Я думаю, що буде якийсь період, коли вони будуть намагатися нам зашкодити це зробити... Я впевнений що у них це є у планах, і це питання часу, коли вони це зроблять», – зазначив нардеп.

Тому, каже він, усі повинні бути до цього готові, зокрема Верховна Рада має передбачити «запасні варіанти», де можна проводити засідання.

«У нас є Верховна Рада – законодавчий орган, у якому 400 депутатів, 200 з яких – мажоритарники. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, їх не стане, списочники підтягнуться, але як такого органа законодавчого уже не буде. Якщо 226 навіть набереться, там не буде якось коаліції, – усе, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ні якісь закони прийняти, ні мобілізацію оголосити. Країна стане недієздатною, президент для них (росіян, – ред.) нелегітимний», – припустив Костенко.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

Читайте також:

Теги: окупанти Верховна Рада депутат ракета Роман Костенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кожного дня всі ці роки ми кохаємо одне одного. І це найважливіше», – Порошенко
Порошенко визнав, що йому пощастило в житті
8 вересня, 09:03
Передання Христенка нібито стало можливим за політичною домовленістю на найвищому рівні
ОАЕ передали звинуваченого у держзраді нардепа Христенка СБУ за дорученням Зеленського – «Дзеркало тижня»
6 вересня, 17:58
Христенко після затримання був доставлений до Печерського районного суду міста Києва
Затримано народного депутата від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді
6 вересня, 15:52
52-річного Михайла Сцельнікова підозрюють у вбивстві Парубія
Убивця Парубія хотів отримати гроші від РФ та втекти за кордон – полковник СБУ
4 вересня, 09:32
Парламентарі зібрались на відкриття нової сесії
Верховна Рада відкрила 14-ту сесію
2 вересня, 22:12
Ситуація на фронті 31 серпня
Лінія фронту станом на 31 серпня 2025. Зведення Генштабу
31 серпня, 23:49
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Триває 1282-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 серпня, 07:51
Президент обіцяє: дуже скоро половина зброя, яку використовують Сили оборони, буде українського виробництва. На фото українська крилата ракета «Фламінго»
Закони, на яких тримається оборонка. Розмова з депутатом про зміни, які готує парламент
19 серпня, 11:20

Події в Україні

Базовий документ про гарантії безпеки для України фактично готовий – Зеленський
Базовий документ про гарантії безпеки для України фактично готовий – Зеленський
Келлог зробив фото з котом та пожартував про те, що його візити рятують українців від обстрілів
Келлог зробив фото з котом та пожартував про те, що його візити рятують українців від обстрілів
Зеленський зробив заяву про окупацію росіянами Сходу
Зеленський зробив заяву про окупацію росіянами Сходу
Росіяни готують удар по Верховній Раді: нардеп пояснив, коли це може статися
Росіяни готують удар по Верховній Раді: нардеп пояснив, коли це може статися
Сікорський викрив плутанину в заявах Росії щодо атаки дронів
Сікорський викрив плутанину в заявах Росії щодо атаки дронів
Атака СБУ на порт Приморськ: Reuters розкрив нові деталі
Атака СБУ на порт Приморськ: Reuters розкрив нові деталі

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Сьогодні, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua