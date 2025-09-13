Росіяни готують удар по Верховній Раді: нардеп пояснив, коли це може статися

Костенко наголосив, що окупанти перейшли на удари по інституціях, щоб залякати західних політиків

Росіяни мають плани вдарити по будівлі Верховної Ради, і це лише питання часу, впевнений народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Як інформує «Главком», про це він сказав на каналі «Говорить великий Львів».

На думку Костенка, вбивство колишнього спікера парламенту Андрія Парубія, російський удар по приміщенню Кабміну і наліт дронів на Польшу – це «ланки одного ланцюга, які чітко направлені на демократичні інституції, на політиків Європи».

«Вони вже б'ють не просто по цивільному населенню, по інфракструктурі, до чого всі звикли. Вони перейшли вже на інституції. Це не для України, це конкретно сигнали політикам, які і так слабкі в Європі, щоб вони не приймали рішень, мовляв, «ми можемо бити, ми не боїмося». І поки що це досить ефективно в них виходить, адже ніяких серйозних рішень не приймають», – пояснив Костенко.

За його словами, подібні удари росіян будуть і далі, але їм треба для них вибрати вдалий період.

«Ми ж будемо і мобілізацію продовжувати, і воєнний стан. Я думаю, що буде якийсь період, коли вони будуть намагатися нам зашкодити це зробити... Я впевнений що у них це є у планах, і це питання часу, коли вони це зроблять», – зазначив нардеп.

Тому, каже він, усі повинні бути до цього готові, зокрема Верховна Рада має передбачити «запасні варіанти», де можна проводити засідання.

«У нас є Верховна Рада – законодавчий орган, у якому 400 депутатів, 200 з яких – мажоритарники. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, їх не стане, списочники підтягнуться, але як такого органа законодавчого уже не буде. Якщо 226 навіть набереться, там не буде якось коаліції, – усе, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ні якісь закони прийняти, ні мобілізацію оголосити. Країна стане недієздатною, президент для них (росіян, – ред.) нелегітимний», – припустив Костенко.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.