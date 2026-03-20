ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні

Єгор Голівець
Єгор Голівець
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
ЗСУ зірвали плани РФ на півдні
фото з відкритих джерел

Успіхи України змусили ворога розриватися між напрямками та зірвали плани наступу

Успіхи Сил оборони України на півдні поставили російське військове командування перед складними тактичними та оперативними дилемами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські дії на Олександрівському напрямку та ефективна оборона поблизу Оріхова суттєво ускладнили можливості російських військ проводити масштабні наступальні операції в Запорізькій області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські сили не здатні одночасно захопити Оріхів і вести наступ на Запоріжжя в межах однієї операції.

За його словами, оборона ЗСУ вздовж річки Кінська та активні дії українських військ змушують окупантів відволікати ресурси, що заважає реалізації їхніх планів.

Машовець також підкреслив, що для активізації наступу на цьому напрямку росіянам доведеться перекидати підкріплення з Херсонської області.

Водночас російські сили ведуть бойові дії одразу на кількох напрямках – намагаються просуватися до «поясу фортець», Добропілля та Куп’янська, а також створювати «буферні зони» на півночі Харківської і Сумської областей.

Аналітик зазначає, що через обмежені ресурси ворог змушений перерозподіляти сили, що послаблює його позиції на ключових ділянках фронту. «Ці дилеми, які Україна створила для російського командування, ймовірно підірвали підготовку Росії до весняно-літнього наступу 2026 року», – йдеться у звіті ISW.

За оцінкою Машовця, наразі немає ознак перекидання значних сил у райони на захід і південь від Оріхова, що було б необхідно для масштабного наступу на Запоріжжя.

Водночас окупанти накопичують піхоту на окремих ділянках, однак ці ресурси є недостатніми для прориву української оборони. На Костянтинівському напрямку інтенсивність російських атак залишається відносно низькою. Речник української бригади повідомив, що росіяни не змогли досягти навіть тактичних успіхів у встановлені ними ж строки.

Зокрема, ворог не просунувся між Майським і Марковим до 10 березня та не захопив Сіверсько-Донецький канал до 15 березня. Також не зафіксовано значного накопичення важкої техніки, що могло б свідчити про підготовку масштабного наступу на Краматорському напрямку.

«Нездатність Росії навіть досягти тактичних успіхів для захоплення вигідних стартових позицій у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка для очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року на «пояс фортець» України безпосередньо підриває здатність Росії досягти значних успіхів у рамках запланованого наступу», – зазначають аналітики.

Нагадаємо, що російські війська не збираються знижувати інтенсивність бойових дій на південному напрямку. Навпаки, противник активно відновлює втрати та проводить перегрупування сил для продовження штурмів. 

Читайте також

Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Які обʼєкти уражала Україна ракетами Storm Shadow: перелік від Міноборони
11 березня, 17:16
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером
8 березня, 23:58
Мустафа Таджзаде обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Ірану з 1997 по 2005 рік
«Сирійський сценарій» для Ірану. Опозиція подає сигнали з в'язниці
6 березня, 12:48
Шахеди над Дубаєм і Харковом: один конфлікт – різні фронти
Шахеди над Дубаєм і Харковом: один конфлікт – різні фронти
5 березня, 07:02
Гран-прі Бахрейну цьогоріч може не відбутися
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
4 березня, 11:59
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
Bloomberg: Союзники Трампа опинилися у складному становищі через удари США по Ірану
3 березня, 04:15
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
1 березня, 03:40
новий уряд Нідерландів уже в перші години роботи підтвердив свою відданість допомозі Україні
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
23 лютого, 12:11
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не програє війну та просувається на фронті
Зеленський прокоментував можливу участь у виборах
20 лютого, 21:54

ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times
ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
Храм Гробу Господнього закритий вперше за десятиліття: причина
Храм Гробу Господнього закритий вперше за десятиліття: причина
Кім Чен Ин із донькою випробував новий бойовий танк (фото)
Кім Чен Ин із донькою випробував новий бойовий танк (фото)
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
Почалися провокації. Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії
Почалися провокації. Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
