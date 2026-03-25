Іран заявив про удар по АЕС на своїй території

Снаряд влучив поблизу ключового ядерного об'єкта на тлі триваючих бойових дій
Жертв та збитків не зафіксовано

У вівторок ввечері поблизу іранської атомної електростанції «Бушер» стався новий удар нібито з боку США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu Ajansı.

За даними Організації з атомної енергії Ірану, снаряд влучив у район атомного об’єкта в південному місті Бушер. Атаку охарактеризовано як частину триваючих «ворожих дій» з боку США та Ізраїлю.

За попередніми повідомленнями, жертв та збитків не зафіксовано, а всі секції атомного об’єкта залишилися неушкодженими. Це вже другий удар поблизу атомного об’єкта за останні дні. Подібна атака відбулася 17 березня, не спричинивши жодних збитків чи травм.

Нагадаємо, 17 березня організація з атомної енергії Ірану повідомила про атаку на Бушерську атомну електростанцію, що розташована на заході країни. За офіційними даними Тегерана, снаряд влучив у територію об'єкта у вівторок близько 19:00 за місцевим часом. Попри сам факт інциденту, іранська сторона стверджує, що Центр ядерної безпеки не зафіксував жодних фінансових, технічних чи людських втрат.

Згодом Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що поінформоване про влучання снаряда на територію атомної електростанції «Бушер» в Ірані. «Іран повідомив МАГАТЕ, що у вівторок ввечері на територію АЕС «Бушер» влучив снаряд. Про пошкодження станції чи травми персоналу не повідомляється», – йдеться у повідомленні.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам. «Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння», – йдеться в заяві Гроссі.

