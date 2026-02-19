Міноборони розкрило, яку частку потреб армії забезпечує український ОПК

На конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БпЛА

Від $1 млрд до $50 млрд: український ОПК забезпечує вже понад половину потреб фронту

Український оборонно-промисловий комплекс за роки повномасштабної війни продемонстрував безпрецедентний стрибок, збільшивши виробничі спроможності у 50 разів — із $1 млрд у 2022 році до $50 млрд у 2026-му. Наразі вітчизняні зброярі забезпечують понад 50% усіх потреб Сил оборони в озброєнні та техніці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час дискусії «Європейське промислове стримування: уроки та висновки безпосередньо з України та Європи» на Мюнхенській безпековій конференції, де цьогоріч головним акцентом стали політичні перемовини про нову архітектуру безпеки Європи та роль України у її формуванні.

На конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БпЛА, ударних безпілотників середньої дальності, багатороторних дронів, наземних безпілотних систем.

«Україна вже довела, що здатна швидко масштабувати оборонне виробництво навіть в умовах повномасштабної війни. Ми стаємо надійним партнером, який допомагає Європі розбудовувати новітню систему оборони, зокрема через створення спільних виробництв, щоб посилювати як власну спроможність, так і спроможність партнерів», – зазначила Ганна Гвоздяр.

Потенціал української оборонної індустрії партнери могли побачити на власні очі в Українському домі, який під час конференції тимчасово перемістився з Давоса до Мюнхена. Тут відбулася виставка ZBROYA, де були представлені зразки та макети сучасного українського озброєння, зокрема безпілотних систем. Окрему увагу відвідувачів привернула експозиція, присвячена протидії дронам типу Shahed.

