Міноборони розкрило, яку частку потреб армії забезпечує український ОПК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міноборони розкрило, яку частку потреб армії забезпечує український ОПК
На конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БпЛА
фото: Міноборони

Від $1 млрд до $50 млрд: український ОПК забезпечує вже понад половину потреб фронту

Український оборонно-промисловий комплекс за роки повномасштабної війни продемонстрував безпрецедентний стрибок, збільшивши виробничі спроможності у 50 разів — із $1 млрд у 2022 році до $50 млрд у 2026-му. Наразі вітчизняні зброярі забезпечують понад 50% усіх потреб Сил оборони в озброєнні та техніці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час дискусії «Європейське промислове стримування: уроки та висновки безпосередньо з України та Європи» на Мюнхенській безпековій конференції, де цьогоріч головним акцентом стали політичні перемовини про нову архітектуру безпеки Європи та роль України у її формуванні.

На конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БпЛА, ударних безпілотників середньої дальності, багатороторних дронів, наземних безпілотних систем.

«Україна вже довела, що здатна швидко масштабувати оборонне виробництво навіть в умовах повномасштабної війни. Ми стаємо надійним партнером, який допомагає Європі розбудовувати новітню систему оборони, зокрема через створення спільних виробництв, щоб посилювати як власну спроможність, так і спроможність партнерів», – зазначила Ганна Гвоздяр.

Потенціал української оборонної індустрії партнери могли побачити на власні очі в Українському домі, який під час конференції тимчасово перемістився з Давоса до Мюнхена. Тут відбулася виставка ZBROYA, де були представлені зразки та макети сучасного українського озброєння, зокрема безпілотних систем. Окрему увагу відвідувачів привернула експозиція, присвячена протидії дронам типу Shahed.

Нагадаємо, попри оптимістичні заяви Білого дому про «близькість» мирної угоди, очільники провідних розвідок Європи попереджають: Росія не прагне реального припинення війни. Натомість Москва використовує переговори в Женеві як дипломатичну ширму для досягнення своїх стратегічних цілей – повалення українського керівництва та зняття економічних санкцій. 

Теги: Міноборони військові Укроборонпром

