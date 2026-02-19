На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежено рух транспорту

ДПСУ: Просимо водіїв та перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів

У зв’язку з ускладненням погодних умов та значними опадами тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів і транспортних засобів для пасажирських перевезень у пункті пропуску «Ісакча» (суміжний з українським пунктом пропуску «Орлівка»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Рух дозволено лише для легкових автомобілів.

«Просимо водіїв та перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів. Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково», – наголошує ДПСУ.

Зауважимо, що з 16 лютого запроваджується тимчасове обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй». У будні дні (понеділок-п’ятниця) з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде призупинятися. Пішохідне сполучення залишається без обмежень.

Як повідомлялося, на Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця – Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю.

До слова, у четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».