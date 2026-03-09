В Ірані обрано нового верховного лідера, заяви Трампа: головне за ніч 9 березня 2026

Дайджест новин у ніч на 9 березня 2026 року

Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером, ціни на нафту перевищили $100 за барель, міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет заявив, що США встановлять умови капітуляції Ірану, американський лідер Дональд Трамп назвав зростання цін на нафту невеликою платою за ліквідацію іранської загрози.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 березня:

Іран обрав нового верховного лідера

Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни.

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Ціни на нафту перевищили $100 за барель

У неділю світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані.

Енергетичне потрясіння миттєво відбилося на фінансових ринках та добробуті споживачів. Американські індекси відкрилися різким падінням через побоювання нової хвилі інфляції. Ф'ючерси на Dow Jones обвалилися на понад 850 пунктів, а технологічні S&P 500 та Nasdaq втратили близько 1,7%.

Гегсет заговорив про капітуляцію Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет у недільному інтерв’ю програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS підтвердив безкомпромісну позицію Вашингтона щодо завершення конфлікту з Іраном.

За його словами, саме президент Дональд Трамп одноосібно визначатиме формат завершення бойових дій. Гегсет підкреслив, що стратегія США полягає не в пошуку компромісів, а в доведенні противника до стану повної нездатності продовжувати опір.

Трамп прокоментував зростання цін на нафту

фото: AP

Президент США Дональд Трамп відкинув занепокоєння щодо стрімкого здорожчання енергоносіїв, яке вперше з 2022 року подолало позначку у $100 за барель.

У своїй заяві в соцмережі Truth Social американський лідер підкреслив, що нинішні високі ціни є тимчасовим явищем, яке він вважає цілком виправданим заради досягнення глобальної безпеки та остаточного усунення ядерної загрози з боку Ірану. На думку Трампа, після завершення військової операції вартість нафти різко впаде, а сумніви в доцільності такого кроку він назвав недалекоглядними.

Трамп розповів, коли закінчиться війна з Ізраїлем

фото: AP

Президент США Дональд Трамп підкреслив ключову роль Сполучених Штатів у визначенні термінів завершення воєнного конфлікту з Іраном.

Трамп зазначив, що хоча прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу залучений до обговорення цього питання, остаточне рішення залишається за Білим домом. Трамп схарактеризував цей процес як частково взаємний, проте дав зрозуміти, що саме Вашингтон обере найбільш слушний момент для припинення бойових дій.

Інші важливі новини: