На Прикарпатті посадовці лісгоспу незаконно «нарубили» на понад 700 млн грн

Підозри фігурантам Бюро у взаємодії з СБУ повідомили у вересні 2025 року

ДБР завершило розслідування справи на 731 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо керівництва ДП «Кутське лісове господарство», яке організувало незаконні рубки на території Національного природного парку «Гуцульщина». Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР та Івано-Франківську обласну прокуратуру.

До складу групи входили двоє колишніх керівників лісгоспу, начальник відділу та інженер. У 2022 році посадовці організували незаконну видачу лісорубних квитків без жодних екологічних дозволів, лімітів та погоджень.

На площі 195 гектарів було знищено понад 13 тис. дерев. Експерти оцінили шкоду довкіллю у понад 731 млн грн.

Підозри учасникам схеми оголосили ще у вересні 2025 року за сприяння СБУ. Наразі їм інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки та незаконну порубку лісу в особливо великих розмірах.

Згідно із санкціями статей, обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Кіровоградщині ДБР викрило підполковника на мільйонних збитках бюджету. Працівники Державного бюро розслідувань викрили начальника відділення персоналу штабу однієї з військових частин Кіровоградської області. Посадовець допустив незаконне нарахування виплат військовослужбовцям, які фактично не несли службу, оскільки самовільно залишили частину (СЗЧ).

Як відомо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала підозру генеральному директору держпідприємства «Ліси України» Юрію Болоховцю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Володимира Владимирова.

Згідно із повідомленням юридичної компанії Advanq Law Firm, яка здійснювала захист, ухвала суду є остаточною та не підлягає оскарженню. За словами адвоката, суд визнав необґрунтованість звинувачень, які висувалися очільнику держпідприємства.



