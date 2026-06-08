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Дрони вдарили по окупованих Маріуполю й Алчевську

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони вдарили по окупованих Маріуполю й Алчевську
В містах після вибухів зафіксовані пожежі
фото з місцевих ТГ каналів

У Маріуполі горять щонайменше три підстанції, у Луганській області лунають вибухи

В окупованих Маріуполі та Алчевську вночі пролунали вибухи – у місті на Донеччині загорілися підстанції, на Луганщині зафіксовано полум'я і роботу ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+.

Маріуполь: горять підстанції

В окупованому Маріуполі після серії вибухів спалахнула підстанція. За даними місцевих моніторингових каналів, удари завдано щонайменше по трьох підстанціях міста. Інформація про масштаби пошкоджень і наслідки для електропостачання уточнюється.

Маріуполь дедалі частіше потрапляє під удар. Раніше, у травні 2026 року, «Главком» повідомляв про атаку безпілотників на місто – тоді було уражено підстанцію в Кальміуському районі, частина Маріуполя та навколишніх селищ залишилася без світла. Ймовірно, постраждали також бази окупантів на металургійному комбінаті імені Ілліча.

Алчевськ: вибухи і полум'я

Окупований Алчевськ на Луганщині також накрили безпілотники. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи, роботу ППО та звуки прольоту БПЛА над містом. Після атаки зафіксовано відкрите полум'я. Деталі уточнюються.

Алчевськ б'ють уже не вперше. У березні 2026 року «Главком» писав, що внаслідок атаки безпілотників у місті спалахнув металургійний комбінат – одне з найбільших промислових підприємств окупованої Луганщини, яке окупанти перетворили на вузол військово-промислового постачання.

Чому ці міста під прицілом

Маріуполь є ключовим логістичним і морським вузлом окупантів на півдні – через місцевий порт Росія постачає війська та вивозить захоплені українські ресурси. Алчевськ – великий промисловий центр Луганщини з металургійними потужностями, які окупанти використовують для потреб своєї армії. Удари по енергетичній інфраструктурі обох міст безпосередньо б'ють по логістиці та виробничих можливостях загарбників.

Нагадаємо, ніч проти 6 червня 2026 року стала однією з наймасштабніших за географією ударів по тилових об'єктах окупантів – тоді безпілотники атакували цілі від Ленінградської області до чорноморського узбережжя.

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Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас Луганщина Донеччина місто

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