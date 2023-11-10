Литва передає Україні засоби для боротьби з дронами та генератори
Міністерство оборони Литви передбачає, що зиму в Україні через російські обстріли може бути важкою
Сьогодні, 10 листопада, Литва оголосила про надання Україні чергової партії військової допомоги, яке включатиме обладнання для боротьби з дронами і генератори. Про це повідомляє пресслужба литовського Міністерства оборони.
«Литва передає Україні технології, які допомагають зараз на полі бою. Важливо розуміти, що сьогоднішня війна вимагає сучасних технологій, таких як засоби боротьби з дронами чи інше сучасне обладнання. А генератори передаємо з огляду на зиму, що невблаганно наближається, яка, ймовірно, буде важкою», – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Раніше президент Литви Гітанас Науседа пояснив, чому Євросоюз затримує надання боєприпасів для України. За словами литовського президента, затримки з наданням Києву обіцяних ЄС артилерійських снарядів пов'язані з недостатніми можливостями військово-промислового комплексу.
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