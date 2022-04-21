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    Події в Україні

    В окупантів виникли проблеми з евакуацією поранених

    В окупантів зростає кількість поранених - В окупантів виникли проблеми з евакуацією поранених
    В окупантів зростає кількість поранених

    У Балаклії поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініц

    У російських окупантів зростає кількість загиблих і поранених на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 квітня.

    Відомо, що в Балаклії поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи.

    «Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією», - йдеться в повідомленні.

    Ворог продовжує часткове блокування та обстріли Харкова.

    Окупанти періодично обстрілюють тимчасове окуповане місто Балаклія на Харківщині. Внаслідок цього є загиблі місцеві жителі.

    6 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії. Через обстріл загинуло троє людей.

    2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    В окупантів виникли проблеми з евакуацією поранених