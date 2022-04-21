В окупантів виникли проблеми з евакуацією поранених
У Балаклії поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініц
У російських окупантів зростає кількість загиблих і поранених на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 квітня.
Відомо, що в Балаклії поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи.
«Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією», - йдеться в повідомленні.
Ворог продовжує часткове блокування та обстріли Харкова.
Окупанти періодично обстрілюють тимчасове окуповане місто Балаклія на Харківщині. Внаслідок цього є загиблі місцеві жителі.
6 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії. Через обстріл загинуло троє людей.
2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.