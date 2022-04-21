В окупантів виникли проблеми з евакуацією поранених

У Балаклії поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініц

У російських окупантів зростає кількість загиблих і поранених на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 квітня.

Відомо, що в Балаклії поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи.

«Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією», - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує часткове блокування та обстріли Харкова.

Окупанти періодично обстрілюють тимчасове окуповане місто Балаклія на Харківщині. Внаслідок цього є загиблі місцеві жителі.

6 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії. Через обстріл загинуло троє людей.

2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.