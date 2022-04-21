Стрибок цін і затримки зарплат. Як росіяни розплачуються за війну проти України

Інфляція в РФ сягнула максимуму з лютого 2002 року

У Росії заборгованість із заробітної плати склала понад 1 млрд рублів

Річна інфляція в Росії станом на 15 квітня 2022 прискорилася до 17,6%. Це максимум з лютого 2002 року, коли вона дорівнювала 17,7%. Про це повідомляє Росстат.

Із початку місяця ціни зросли на 1%, а з початку року - на 11,05%.

Крім того, в Росії прострочена заборгованість із заробітної плати на 1 квітня склала понад 1 млрд рублів, що на 77,2 млн рублів, або на 8,3% більше, ніж станом на 1 березня. У лютому борги із зарплати зросли на 1,7%.

Із загальної суми невиплаченої заробітної плати на 1 квітня на борги, що утворилися в 2022 році, припадає 219,8 млн рублів (21,8%).

Прострочена заборгованість із зарплати через відсутність у організацій власних грошей порівняно з 1 березня збільшилася на 8,1%.

Заборгованість через несвоєчасне отримання грошових коштів з бюджетів усіх рівнів склала на 1 квітня 3,3 млн рублів (зростання в 2,2 рази).

За видами економічної діяльності чисельність працівників РФ, перед якими була заборгованість, розподілилася так: обробні виробництва - 47,9%; транспорт – 15%; будівництво – 11,4%; лісозаготівлі – 10,5%; видобуток корисних копалин – 4,5%.

Як відомо, країни світу вводять проти Росії санкції через війну в Україні.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.