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    Стрибок цін і затримки зарплат. Як росіяни розплачуються за війну проти України

    Інфляція в РФ сягнула максимуму з лютого 2002 року - Стрибок цін і затримки зарплат. Як росіяни розплачуються за війну проти України
    Інфляція в РФ сягнула максимуму з лютого 2002 року

    У Росії заборгованість із заробітної плати склала понад 1 млрд рублів

    Річна інфляція в Росії станом на 15 квітня 2022 прискорилася до 17,6%. Це максимум з лютого 2002 року, коли вона дорівнювала 17,7%. Про це повідомляє Росстат.

    Із початку місяця ціни зросли на 1%, а з початку року - на 11,05%.

    Крім того, в Росії прострочена заборгованість із заробітної плати на 1 квітня склала понад 1 млрд рублів, що на 77,2 млн рублів, або на 8,3% більше, ніж станом на 1 березня. У лютому борги із зарплати зросли на 1,7%.

    Із загальної суми невиплаченої заробітної плати на 1 квітня на борги, що утворилися в 2022 році, припадає 219,8 млн рублів (21,8%).

    Прострочена заборгованість із зарплати через відсутність у організацій власних грошей порівняно з 1 березня збільшилася на 8,1%.

    Заборгованість через несвоєчасне отримання грошових коштів з бюджетів усіх рівнів склала на 1 квітня 3,3 млн рублів (зростання в 2,2 рази).

    За видами економічної діяльності чисельність працівників РФ, перед якими була заборгованість, розподілилася так: обробні виробництва - 47,9%; транспорт – 15%; будівництво – 11,4%; лісозаготівлі – 10,5%; видобуток корисних копалин – 4,5%.

    Як відомо, країни світу вводять проти Росії санкції через війну в Україні.

    Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

    Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стрибок цін і затримки зарплат. Як росіяни розплачуються за війну проти України