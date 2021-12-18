Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)

У Львові створили найбільший у світі рушник, виготовлений із вареників

Виготовлений з вареників рушник увійшов до категорії рекордів «Кулінарія, уперше, великі розміри»

У Львові під час проведення заходу «Дужанські вечорниці» створили найбільший у світі рушник, виготовлений із вареників. Новий рекорд потрапив до Книги рекордів України, повідомляють на її сторінці у Facebook.

Захід організували з нагоди п'ятої річниці організації «Ділові українські жінки у Львівській області».

Рушник завдовжки 4 м і завширшки 1 м увійшов до категорії рекордів «Кулінарія, уперше, великі розміри».

Для його виготовлення зліпили вареники трьох кольорів, традиційних для українських вишиванок – білого, червоного та чорного.

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