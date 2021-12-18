  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Львові створили найбільший у світі рушник, виготовлений із вареників - Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)

    У Львові створили найбільший у світі рушник, виготовлений із вареників

    Фото: Facebook Книги рекордів України

    Виготовлений з вареників рушник увійшов до категорії рекордів «Кулінарія, уперше, великі розміри»

    У Львові під час проведення заходу «Дужанські вечорниці» створили найбільший у світі рушник, виготовлений із вареників. Новий рекорд потрапив до Книги рекордів України, повідомляють на її сторінці у Facebook.

    Захід організували з нагоди п'ятої річниці організації «Ділові українські жінки у Львівській області».

    Рушник завдовжки 4 м і завширшки 1 м увійшов до категорії рекордів «Кулінарія, уперше, великі розміри».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)
    Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)
    Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)
    Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)
    Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)
    Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)
    Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)

    Для його виготовлення зліпили вареники трьох кольорів, традиційних для українських вишиванок – білого, червоного та чорного.

    Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині із зерна виклали найбільшу карту області. Її визнали національним рекордом України

    До слова, бігова стежка «Лісова Україна», яку проклали в Зарічанському лісгоспі на Житомирщині, потрапила до Книги рекордів України.

    Як відомо, на Одещині виклали найбільшу мапу з м’ясної нарізки.

    Нагадаємо, у Нетішині на Хмельниччині започаткували проєкт «Книга рекордів Нетішина» та встановили кулінарний рекорд міста. Для встановлення рекорду виготовили вареники з 57 різними начинками. Це вареники із картоплею, грибами, солодким сиром, вишнею, чорницею, рибою та інші.

    Також у Черкасах під час святкування Дня міста встановили Національний рекорд України. Там вдалося спекти найдовший яблучний пиріг.

    Теги: книги рекорд Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Львівський рушник з вареників потрапив до Книги рекордів України (фото)