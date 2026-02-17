Головна Країна Політика
У Женеві розпочалися мирні переговори України, США та Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Умєров повідомив, що українська делегація працюватиме «конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань»
фото: Рустем Умєров

За словами Умєрова, українська делегація намагатиметься «максимально просунути рішення, які можуть наблизити мир»

У Женеві розпочався черговий раунд переговорів для завершення війни у тристоронньому форматі. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Умєров подякував американській стороні за «залученість і послідовну роботу» в переговорному процесі, а також Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей.

Українська делегація на тристоронніх перемовинах
фото: Рустем Умєров

«Маємо погоджені президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання. Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир», – каже він.

Нагадаємо, зустріч проходитиме 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії. У Женеві українську делегацію представляють керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Напередодні важливих тристоронніх зустрічей у Женеві Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. 

Як повідомлялося, Кремль офіційно визнав, що на переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання.

Теги: перемир'я Рустем Умєров переговори Швейцарія

