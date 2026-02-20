Головна Країна Події в Україні
Запорізька АЕС працює у критичному режимі: МАГАТЕ повідомило деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Запорізька АЕС працює у критичному режимі: МАГАТЕ повідомило деталі
Лінія електропередачі «Феросплавна-1» вийшла з ладу 10 лютого
фото: «Енергоатом»

Атомна електростанція працює лише на одній зовнішній лінії електропередач

Запорізька АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, зараз працює лише на одній зовнішній лінії електропередач. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що лінія електропередачі «Феросплавна-1» вийшла з ладу 10 лютого. За його словами, це, ймовірно, сталося «внаслідок військової діяльності».

Зазначається, що найбільшу атомну станцію Європи живить всього одна лінія – «Дніпровська». Станом на зараз ЗАЕС не виробляє електроенергію, проте їй необхідне постійне живлення для охолодження ядерного палива та запобігання катастрофі.

Як повідомляє МАГАТЕ, окупанти заважають їхній роботі. Гроссі зазначив, що спостерігачі агентства, які постійно перебувають на ЗАЕС, намагалися отримати інформацію щодо пошкоджень, проте їх не допустили до розподільчої підстанції, мотивуючи це «безпековими обмеженнями».

Як повідомлялось, у ніч на 3 січня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однією з високовольтних ліній.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.

