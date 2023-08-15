Росіяни викрали в Енергодарі ще одного працівника Запорізької АЕС

Увесь цей час Сергій Спартесний перебуває в поліції

У тимчасово окупованому Енергодарі російські загарбники викрали начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років. Наразі зв’язок з ним відсутній. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

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«Понад місяць тому, 18 липня 2023 року, загарбники викрали ще одного працівника тимчасово окупованої Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років» – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділку поліції. Раніше в будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, рашисти постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі.

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Повідомляється, що весь цей час Сергій Спартесний перебуває в поліції. «Досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку із чоловіком просто немає», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня 2023 року загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга.