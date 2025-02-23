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«Хтось повинен відповідати». Зеленський прокоментував підозри генералам за провал оборони на Харківщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Хтось повинен відповідати». Зеленський прокоментував підозри генералам за провал оборони на Харківщині
Український лідер: «Просто сказати: «У нас війна» і закривати очі на все, неправильно»
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Раніше правоохоронці затримали бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронці мають розібратися у справі про провал оборони на Харківщині. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як зазначив український лідер, у справі про підозри топвійськовим мова не лише про втрату територій, а й загибель українських воїнів. 

«Я з повагою ставлюся до вищого офіцерського складу, але гинуть солдати. Хтось повинен відповідати. Просто сказати: «У нас війна» і закривати очі на все, неправильно. Хай слідчі розбираються. Потрібно розібратися? Я вважаю, потрібно» – каже він.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

До слова, суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини. Згодом за Галушкіна було внесено заставу. Однак екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» знову затримало ДБР на виході з СІЗО.

Правоохоронці з'ясували, що під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району екскомандувач ОТУ «Харків» не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями «сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125-ї окремої бригади ТрО».

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Теги: війна Харківщина Володимир Зеленський військові підозра

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