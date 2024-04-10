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Міноборони оголосило про запуск «Військового асистента»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони оголосило про запуск «Військового асистента»
Онлайн платформа для військових має оптимізувати процес подання офіційних документів
фото з відкритих джерел

Ресурс працює на всіх типах пристроїв – від ноутбуків до смартфонів і планшетів

Міністерство оборони України оголошує про запуск «Військового асистента». Це онлайн платформа, що створена спеціально для військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Проєкт реалізований у співпраці з Генеральним штабом ЗСУ і спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів.

«Наша мета – зробити процес подання документів максимально простим та ефективним», – пояснив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Що передбачає платформа:

  • Понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій – від отримання відпустки до звільнення зі служби;
  • Формати .doc, .docx, та .pdf, що відповідають потребам військових.

Як зазначає пресслужба Міноборони, шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових.

«Ресурс працює на всіх типах пристроїв – від ноутбуків до смартфонів і планшетів, та буде постійно оновлюватися, щоб відповідати зростаючим потребам», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство оборони створює застосунок для військових. Він матиме назву «Армія+». Міністр оборони Рустем Умєров наголошував, що військовослужбовці зможуть подати рапорт у декілька кліків. Також у додатку буде посвідчення захисника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Зокрема, у законі про е-кабінет військовозобов'язаного немає норм про вручення повісток.

До слова, закон про е-кабінет військовозобов'язаного дозволить спростити бюрократичні питання. Зокрема він дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Читайте також: Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного
Теги: документи військові Міноборони застосунок ЗСУ

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