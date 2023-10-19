Головна Країна Політика
search button user button menu button

Письменник Ілларіон Павлюк займе посаду Маляр у Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Письменник Ілларіон Павлюк займе посаду Маляр у Міноборони
Павлюк завершив службу в Головному управлінні розвідки Міноборони
фото: Facebook/Ілларіон Павлюк

Павлюк обійме посаду начальника управління преси та інформації, яка раніше була у підпорядкуванні Ганни Маляр

Письменник Ілларіон Павлюк завершив службу в Головному управлінні розвідки Міноборони. Тепер він у міністерстві обійме посаду начальника управління преси та інформації, яка раніше була у підпорядкуванні Ганни Маляр. Про це Павлюк написав у Facebook.

«Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це», – йдеться в його публікації.

Павлюк додав, що приймає нову посаду начальника управління преси та інформації Міноборони.

«Нові завдання, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив у мене й мою команду! Разом – до перемоги!» – зазначив Павлюк.

Раніше колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що вже передала всі свої справи новій заступниці очільника Міноборони.

Нагадаємо, кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

До стало відомо, що новий міністр оборони України Рустем Умєров останні дні проводив активні консультації із кандидатами у свої заступники і вже подав на погодження до Офісу президента список.

Теги: Міноборони письменник ГУР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць
Міноборони повідомило, скільки жінок служить у лавах ЗСУ
16 жовтня, 14:44
Масована атака безпілотників на РФ, евакуація українців з Ізраїлю: головне за ніч
Масована атака безпілотників на РФ, евакуація українців з Ізраїлю: головне за ніч
15 жовтня, 06:45
Скріншот із відео нібито з українською зброєю
Росіяни розганяють фейк про українську зброю у ХАМАСу, Міноборони відповіло
8 жовтня, 17:59
«Вагнерівців» можуть приєднати до Росгвардії
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
2 жовтня, 06:21
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
26 вересня, 19:57
Соколову, згідно з законодавством нашої країни, загрожувало довічне позбавлення волі
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
25 вересня, 18:33
Курков візьме участь у дискусії «Нотатки про вторгнення: Маша Гессен та Андрій Курков у розмові про війну Росії в Україні, що триває»
Український письменник Курков візьме участь у заході з росіянкою: у мережі скандал
22 вересня, 11:55
Диверсанти заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20
Розвідка: під Москвою диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер
20 вересня, 12:25
Безпілотники атакували «вагнерівців» у Судані: розвідка відреагувала
Безпілотники атакували «вагнерівців» у Судані: розвідка відреагувала
20 вересня, 10:25

Політика

Україна розпочала з Францією двосторонні переговори про гарантії безпеки
Україна розпочала з Францією двосторонні переговори про гарантії безпеки
Письменник Ілларіон Павлюк займе посаду Маляр у Міноборони
Письменник Ілларіон Павлюк займе посаду Маляр у Міноборони
УПЦ МП відреагувала на законопроєкт, що забороняє її діяльність
УПЦ МП відреагувала на законопроєкт, що забороняє її діяльність
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
Ракети Atacms: Кулеба розповів, чого очікувати від США
Ракети Atacms: Кулеба розповів, чого очікувати від США
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Сі Цзіньпін може виставити Байдену на торги голову Путіна. Все залежить від ціни
44K
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
15K
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8433
Природне диво: екологи показали, що зараз відбувається на дні Каховського водосховища
7722
Президент Єгипту запропонував поселити палестинських біженців у пустелі
5814
Мати бачила самогубство дітей у прямому етері: нові подробиці загибелі брата та сестри у Києві

Новини

Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Сьогодні, 07:31
Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW
Сьогодні, 04:56
Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Сьогодні, 04:17
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 03:55
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту