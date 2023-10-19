Письменник Ілларіон Павлюк займе посаду Маляр у Міноборони

Павлюк обійме посаду начальника управління преси та інформації, яка раніше була у підпорядкуванні Ганни Маляр

Письменник Ілларіон Павлюк завершив службу в Головному управлінні розвідки Міноборони. Тепер він у міністерстві обійме посаду начальника управління преси та інформації, яка раніше була у підпорядкуванні Ганни Маляр. Про це Павлюк написав у Facebook.

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«Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це», – йдеться в його публікації.

Павлюк додав, що приймає нову посаду начальника управління преси та інформації Міноборони.

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«Нові завдання, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив у мене й мою команду! Разом – до перемоги!» – зазначив Павлюк.

Раніше колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що вже передала всі свої справи новій заступниці очільника Міноборони.

Нагадаємо, кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

До стало відомо, що новий міністр оборони України Рустем Умєров останні дні проводив активні консультації із кандидатами у свої заступники і вже подав на погодження до Офісу президента список.