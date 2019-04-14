Манжосов стане головним у «Кварталі 95» замість Зеленського – ЗМІ



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Денис Манжосов і Володимир Зеленський

«Квартал 95» припинив співпрацю з Манжосовим у 2013 році

Співзасновник студії «Квартал 95» Денис Манжосов, який припинив співпрацю з проектом у 2013 році, повертається. За інформацією видання Forum, Манжосову пообіцяли місце головного героя в «Кварталі 95» після потенційної перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

За даними джерел видання у студії «Квартал 95», Манжосов і раніше хотів повернутися в проект, але колектив був проти.

«З ним досить жорстко розлучилися в 2013-му, але час не стоїть на місці, проект розвивався. Зараз же він повинен зайняти місце Володимира, це стало до певної міри оплатою мовчання, щоб нюанси його відходу і внутрішніх питань студії не були оприлюднені перед виборами», – говорить джерело з студії «Квартал 95» і додає: «Компроміс досягнуто, Манжосов обмірковує пропозицію, але підстав для відмови на сьогоднішній момент немає».

Нагадаємо, 11 квітня в обід Манжосов мав розповісти, як і чому розійшлися його шляхи з Володимиром Зеленським, другом дитинства, партнером «95 Кварталу», що відбувається за лаштунками, чи є у студії покровителі.

Як з’ясувалось, Манжосов прийшов за годину до початку конференції, походив у приміщенні, потім сів на таксі та зник.

За півгодини до початку конференції в «Українських новинах» прийшли діючі учасники студії «Квартал 95» Олександр Пікалов та Артем Гагарін. Пікалов відразу звинуватив свого колишнього друга в тому, що той проводить прес-конференцію за гроші.

«Є інформація, що він взяв гроші за це», - сказав Пікалов.

При цьому він додав, що не бачив Манжосова близько 6 років і не знає, про що він буде розповідати.

Згодом піарники Манжосова переслали до редакції «Українських новин», де мала відбутись його прес-конференція, його смс-повідомлення з вибаченнями. В смс йшла мова проте, що Манжосову погрожують.

Після цього Манжосов відхрестився від погроз на свою адресу.

Нагадаємо, у 1997 році Денис Манжосов разом з Володимиром Зеленським та Олександром Пікаловим створили команду КВН «95-й квартал». У 2002 році на базі команди була створена «Студія Квартал 95». На початку 2013 року через конфлікт з колегами Денис Манжосов покинув «квартал». Прес-служба студії обмежилася повідомленням про те, що припиняє співпрацю з Манжосовим. Причини конфлікту досі не відомі.