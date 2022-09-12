Марків опублікував фото із звільненого Святогірська

Воїни підняли український прапор у деокупованому Святогірську

Збройні сили України зайшли до Святогірська, що на Донеччині. Відповідні фото з’явилися в соцмережах. Зокрема, одне із них опублікував нацгвардієць Віталій Марків.

Державний прапор піднято над дверима Святогірської міської ради.

Святогірськ повернувся під контроль ЗСУ фото з соцмереж

Нагадаємо, Міноборони Росії оголосило про захоплення Святогірська 6 червня. Також там заявили про захоплення кількох сіл громади. Згодом стало відомо, що український мер Святогірська Володимир Бандура, висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя», перейшов на сторону рашистів.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів.

Крім того, на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.