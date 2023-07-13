Нічна атака на Київ: ДСНС уточнила інформацію про загиблих

Через нічну атаку в столиці постраждали четверо осіб

Унаслідок нічної атаки дронів по Києву 13 липня загиблих немає. Щодо кількості постраждалих – їх загалом четверо. Про це повідомила пресслужба ДСНС м. Києва у коментарі «РБК-Україна».

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Як уточнили виданню в ДСНС, інформація про загиблого чоловіка, яка з'явилася раніше, стосується побутової пожежі, яка одночасно виникла під час ворожого удару.

«Дійсно, чоловік помер внаслідок пожежі, яка не пов'язана з ворожою атакою», – сказали в ДСНС.

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Щодо загальної кількості постраждалих в Києві через атаку – йдеться про чотирьох осіб.

Нагадаємо, уночі 13 липня у Києві пролунала серія вибухів, в області працювали сили протиповітряної оборони. Раніше повідомлялося, що в Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. Також повідомлялося, що у Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.