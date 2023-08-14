У російській Махачкалі прогримів вибух, почалася пожежа: є жертви

Наразі відомо про 10 загиблих, також понад 10 осіб звернулися за медичною допомогою

Сьогодні ввечері, 14 серпня, у російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі. Про це інформують росЗМІ.

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За попередньою інформацією, вибух стався на автомобільній заправці у місті. Там нібито горить близько 10 автомобілів.

Наразі відомо про 10 загиблих, також понад 10 осіб звернулися за медичною допомогою.

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У мережі пишуть, що інцидент стався на одному з найбільш населених районів міста. Глава Дагестану Сергій Мєліков підтвердив факт вибуху.

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Пізніше вогонь перекинувся на прилеглі житлові будинки, мешканців яких евакуюють.

Додатково зазначають, що внаслідок вибуху було розбито вікна в сусідніх будівлях. На території заправки в Махачкалі виникли повторні вибухи, а площа пожежі оцінюється у 500 квадратних метрів.

Раніше повідомлялося, що на Талінському нафтовому родовищі поблизу Нягані у Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) сталося два вибухи.

За попередніми даними, як мінімум дві особи загинули і п'ять постраждали. Ще двох людей шукають.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух.

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Як повідомлялося, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Голова Сергієво-Посадського міського округу поінформував, що через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула. Проте родичі жертв стверджують, що російська влада приховує справжню кількість загиблих.