У російській Махачкалі прогримів вибух, почалася пожежа: є жертви
Наразі відомо про 10 загиблих, також понад 10 осіб звернулися за медичною допомогою
Сьогодні ввечері, 14 серпня, у російському місті Махачкала стався сильний вибух, що призвів до початку пожежі. Про це інформують росЗМІ.
За попередньою інформацією, вибух стався на автомобільній заправці у місті. Там нібито горить близько 10 автомобілів.
Наразі відомо про 10 загиблих, також понад 10 осіб звернулися за медичною допомогою.
У мережі пишуть, що інцидент стався на одному з найбільш населених районів міста. Глава Дагестану Сергій Мєліков підтвердив факт вибуху.
Пізніше вогонь перекинувся на прилеглі житлові будинки, мешканців яких евакуюють.
Додатково зазначають, що внаслідок вибуху було розбито вікна в сусідніх будівлях. На території заправки в Махачкалі виникли повторні вибухи, а площа пожежі оцінюється у 500 квадратних метрів.
Раніше повідомлялося, що на Талінському нафтовому родовищі поблизу Нягані у Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) сталося два вибухи.
За попередніми даними, як мінімум дві особи загинули і п'ять постраждали. Ще двох людей шукають.
Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух.
Як повідомлялося, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Голова Сергієво-Посадського міського округу поінформував, що через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула. Проте родичі жертв стверджують, що російська влада приховує справжню кількість загиблих.
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