Угода між Україною та ОАЕ, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 лютого

Україна та Об’єднані Арабські Емірати уклали угоду про всеосяжне економічне партнерство

Україна та ОАЕ уклали угоду про економічне партнерство, Німеччина передає Україні нову допомогу, окупанти розстріляли українських військовополонених. «Главком» склав добірку новин 17 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Окупанти розстріляли українських військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста листи щодо ймовірного розстрілу росіянами ще однієї групи українських військовополонених, відео з яким шириться мережею.

Дії російських загарбників порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Кам’янці-Подільському 5 лютого.

Зазначається, що фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Упродовж доби після теракту «по гарячих слідах» було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою. Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків.

Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора. За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації – спорядив мобільним телефоном.

Німеччина передає Україні нову допомогу

Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги.

До нового пакета допомоги від Німеччини ввійшли:

179 мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (Mrap)

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

боєприпаси для бойової машини піхоти Marder;

282 тис. боєкомплектів до самохідних зенітних установок;

зенітний ракетний комплекс Gepard;

ракети Iris-T Slm;

шість колісних самохідних гаубиць Zuzana 2;

422 тис. снарядів калібру 155 мм;

21 тис. снарядів калібру 122 мм;

900 ударних БпЛА HF-1;

499 БпЛА Vector із запчастинами;

684 дрони-розвідники RQ-35 Heidrun;

211 безпілотників-розвідників Songbird;

46 безпілотників-розвідників Hornet XR;

59 танків для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

77 шахтних плугів;

467 тис. патронів калібру 40 мм;

450 кулеметів MG5;

3410 штурмових гвинтівок HK 416;

4905 штурмових гвинтівок MK 556;

484 високоточних гвинтівки HLR 338 з боєзапасом 314 тис. патронів;

881 гвинтівка CR 308;

73 штурмових гвинтівки АК-47.

Серед інших спецзасобів Німеччина передала Україні 765 лазерних далекомірів та обладнання для охорони кордону. У пакет увійшли понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї, 88 400 вовняних ковдр, 14 766 спальних мішків, 343 400 джгутів.

Україна та ОАЕ уклали угоду про економічне партнерство

Україна та Об’єднані Арабські Емірати уклали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки. Угода передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ та лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн. Українські товари отримають повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній.

Угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, яке у 2023 році становило 51,5 млн дол. США. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%.

Угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й послуги, інвестиції та цифрову економіку. Також очікується зростання українського експорту у ключових секторах: металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельне виробництво та виробництво олії. Також прогнозується зростання експорту металів та рослинної олії.

На Львівщині невідомі поранили співробітника ТЦК

У місті Жовква на Львівщині напали на працівника територіального комплектування, який супроводжував двох мобілізованих громадян на медогляд. Один із них утік.

Напад стався близько 11:45 на вулиці Львівська. Тоді військовий разом із двома мобілізованими йшов до місцевої лікарні, де ті мали пройти військово-лікарську комісію. Однак двоє невідомих напали на працівника ТЦК, завдавши йому різані рани гострим предметом.

Після нападу один із мобілізованих утік, його оголосили в розшук. У ТЦК кажуть, що допомогти чоловіку утекти і було метою нападу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Також триває службове розслідування у Львівському районному ТЦК.