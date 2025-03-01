Росіяни масовано вдарили по Харкову: з'явилися фото наслідків

Один із боєприпасів влучив у будівлю в центрі Харкова

Росіяни масовано вдарили по Харкову безпілотниками 28 лютого. Внаслідок чого постраждало семеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

«Один із боєприпасів влучив у будівлю в центрі міста, яка вже була раніше пошкоджена. Ще один – на територію медичного закладу, спричинивши пожежу. Крім того, зафіксовані влучання біля житлових будинків, в покрівлю багатоповерхівки, біля магазинів та АЗС», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські повідомляють, що внаслідок обстрілів постраждали семеро людей.

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фото: Національна поліція України

Зазначається, що слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки оперативно виїхали на місця подій. Вони вилучають речові докази та документують наслідки масованого удару.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 лютого окупанти вдарили по медзакладу у Харкові. Також є «прильоти» у різних районах поруч з житловими багатоповерхівками. В одному будинку вибиті шибки.