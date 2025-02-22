Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на село Лобанівка, пошкоджено десятки домоволодінь (фото)
Стали відомі наслідки нічного авіаудару по Харківщині
Сьогодні близько 4:15 ранку росіяни вдарили КАБом по приватній забудові у селі Лобанівка на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.
«Сталося пряме влучання авіабомби в будинок, унаслідок якого виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.
Загалом у результаті обстрілу зруйновано два та пошкоджено не менше 12-ти домоволодінь як у Лобанівці, так і у сусідній Дубівці.
Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 22 лютого атакували Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА. Ще 75 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
До слова, триває 1095-й день повномасштабної війни.
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