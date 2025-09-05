Головна Країна Події в Україні
У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод
На місці події працюють екстрені служби
колаж: glavcom.ua

У Дніпрі на території колишнього заводу палають склади

У Дніпрі виникла масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу. За словами колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, перед початком пожежі місцеві жителі чули потужний вибух, після якого будівлю швидко охопило полум’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Антона Геращенка.

Густий дим від пожежі видно з різних районів міста, а мешканці повідомляють про різкий запах горілої гуми.

На місці події працюють екстрені служби. Через інцидент перекрито рух на вулиці Академіка Белелюбського, а маршрути автобуса №9 та трамвая №19 курсують зі змінами.

Офіційна інформація від міської влади та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) очікується найближчим часом.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Системи ППО ліквідували 15 БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними влади, у Дніпрі окупанти поцілили по підприємству. Внаслідок чого виникли пожежі, їх оперативно почали ліквідовувати рятувальники.

пожежа Дніпро завод

У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод
У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод
СБУ та «Укрпошта» презентували марку, присвячену спецоперації «Павутина»
СБУ та «Укрпошта» презентували марку, присвячену спецоперації «Павутина»
Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників
Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників
Українська розвідка показала ексклюзивні кадри чорноморської операції (відео)
Українська розвідка показала ексклюзивні кадри чорноморської операції (відео)
Росіяни вбили депутата Херсонської облради, який із рушницею захищав свої поля від дронів
Росіяни вбили депутата Херсонської облради, який із рушницею захищав свої поля від дронів
Речник ДПСУ повідомив, що окупанти перекидають війська з Сумського напрямку
Речник ДПСУ повідомив, що окупанти перекидають війська з Сумського напрямку

