У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод

У Дніпрі на території колишнього заводу палають склади

У Дніпрі виникла масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу. За словами колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, перед початком пожежі місцеві жителі чули потужний вибух, після якого будівлю швидко охопило полум’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Антона Геращенка.

Густий дим від пожежі видно з різних районів міста, а мешканці повідомляють про різкий запах горілої гуми.

У Дніпрі, попередньо, горять складські приміщення.

На місці працює ДСНС, підʼїзди до місця пожежі перекрила поліція

На місці події працюють екстрені служби. Через інцидент перекрито рух на вулиці Академіка Белелюбського, а маршрути автобуса №9 та трамвая №19 курсують зі змінами.

Офіційна інформація від міської влади та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) очікується найближчим часом.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Системи ППО ліквідували 15 БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними влади, у Дніпрі окупанти поцілили по підприємству. Внаслідок чого виникли пожежі, їх оперативно почали ліквідовувати рятувальники.