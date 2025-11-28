«Масштаби брехні вражають». Сирський прокоментував російські заяви про Куп’янськ

Головнокомандувач отримав доповіді командирів на місцях і надав відповідні вказівки для забезпечення підрозділів усім необхідним

Куп’янський напрямок залишається одним з найбільш напружених на фронті, і наша увага до цієї ситуації постійно зосереджена на максимальній координації та ефективності дій військ. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після робочої поїздки на Харківщину, де ознайомився з оперативною ситуацією в смугах відповідальності підрозділів, пише «Главком».

Сирський зазначив, що військові продовжують здійснювати як оборонні, так і пошуково-ударні операції з метою стабілізації обстановки в Куп’янську. Одним із пріоритетів є виявлення та знищення російських інфільтраторів, які намагаються прорвати наші бойові порядки, або їх затримання для подальшого допиту.

«Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну», – написав Сирський.

ЗСУ утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання. Головнокомандувач також отримав доповіді командирів на місцях і надав відповідні вказівки для забезпечення підрозділів усім необхідним.

«Дякую нашим воїнам за їхню стійкість, відвагу та результативність у боротьбі з ворогом. Працюємо разом заради спільної перемоги!», – зазначив Олександр Сирський.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував заяви агресора про окупацію Куп'янська на Харківщині та Ямполя на Донеччині. У повідомленні зазначено, що інформація про повну окупацію цих населених пунктів, не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони відрізали окупантів у північній частині Куп'янська від основних поставок.

До слова, російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи прапорами там, де присутні їхні малі групи. Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. В Угрупованні об’єднаних сил підкреслили, що Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають «підсвітити» розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.