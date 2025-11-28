Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Масштаби брехні вражають». Сирський прокоментував російські заяви про Куп’янськ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Масштаби брехні вражають». Сирський прокоментував російські заяви про Куп’янськ
фото: Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач отримав доповіді командирів на місцях і надав відповідні вказівки для забезпечення підрозділів усім необхідним

Куп’янський напрямок залишається одним з найбільш напружених на фронті, і наша увага до цієї ситуації постійно зосереджена на максимальній координації та ефективності дій військ. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після робочої поїздки на Харківщину, де ознайомився з оперативною ситуацією в смугах відповідальності підрозділів, пише «Главком».

Сирський зазначив, що військові продовжують здійснювати як оборонні, так і пошуково-ударні операції з метою стабілізації обстановки в Куп’янську. Одним із пріоритетів є виявлення та знищення російських інфільтраторів, які намагаються прорвати наші бойові порядки, або їх затримання для подальшого допиту.

«Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну», – написав Сирський.

ЗСУ утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога з метою блокування його шляхів постачання. Головнокомандувач також отримав доповіді командирів на місцях і надав відповідні вказівки для забезпечення підрозділів усім необхідним.

«Дякую нашим воїнам за їхню стійкість, відвагу та результативність у боротьбі з ворогом. Працюємо разом заради спільної перемоги!», – зазначив Олександр Сирський.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував заяви агресора про окупацію Куп'янська на Харківщині та Ямполя на Донеччині. У повідомленні зазначено, що інформація про повну окупацію цих населених пунктів, не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони відрізали окупантів у північній частині Куп'янська від основних поставок.

До слова, російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи прапорами там, де присутні їхні малі групи. Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. В Угрупованні об’єднаних сил підкреслили, що Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають «підсвітити» розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

Читайте також:

Теги: окупанти Олександр Сирський Куп'янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни просунулися біля Вовчанська
Росіяни просунулися біля Вовчанська – DeepState
Сьогодні, 00:15
Росіяни здійснили злочин вранці 27 листопада на Гуляйпільському напрямку
Окупанти вбили п'ятьох полонених захисників під Гуляйполем
Вчора, 18:32
Лінія фронту. Куп'янський та Лиманський напрямки
Лінія фронту. Куп'янський та Лиманський напрямки
26 листопада, 11:36
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 361 танків
Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
22 листопада, 07:10
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
19 листопада, 10:30
Ситуація на фронті 16 листопада
Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу
16 листопада, 22:56
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 350 танків
Втрати ворога станом на 15 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
15 листопада, 06:36
Журналіст Bild Юліан Рьопке
Журналіст Bild різко відреагував на запрошення від Путіна відвідати Покровськ та Куп'янськ
1 листопада, 02:39
Ситуація на фронті 30 жовтня
Лінія фронту станом на 30 жовтня 2025. Зведення Генштабу
30 жовтня, 23:18

Події в Україні

«Масштаби брехні вражають». Сирський прокоментував російські заяви про Куп’янськ
«Масштаби брехні вражають». Сирський прокоментував російські заяви про Куп’янськ
Лінія фронту станом на 28 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 листопада 2025. Зведення Генштабу
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла
Відключення світла 29 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 29 листопада 2025 року: графіки

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua