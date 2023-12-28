Шахістка потрапила у скандал через деталь свого гардеробу
Окрім штрафу шахістці пригрозили відстороненням від гри на чемпіонаті світу
Нідерландська шахістка (грузинського походження) Анна-Майя Казарян отримала штраф у розмірі 100 євро за те, що прийшла на змагання у кедах. Про це вона повідомила у соцмережі X (колишній Twitter).
«Один із арбітрів зупинив мене і запитав, чи можу я змінити своє взуття, оскільки моє було «дивне» і вважалося «спортивним». В них навіть боляче ходити, і я точно не хочу використовувати свої кеди Burberry для занять спортом», – написала Казарян.
One of the arbiters stopped me and asked me if I could change my shoes because they were “strange shoes” and considered “sports shoes”— Anna-Maja Kazarian (@AMKazarian) December 27, 2023
It hurts to even walk in those and I definitely don’t want to use my Burberry sneakers for sports 🤨 pic.twitter.com/5OD1CwlbBt
Міжнародна шахова федерація пригрозила їй штрафом та відстороненням від гри на чемпіонаті світу за «неналежний зовнішній вигляд». Після цього шахістка додала, що її оштрафували, та перевзулась у туфлі.
Нагадаємо, у Польщі на благодійному аукціоні продали унікальні шахові фігури для допомоги українським дітям. Їх зробив краківський різьбяр Лукаш Вічарж і підписав найкращий станом на сьогодні польський гросмейстер Ян-Кшиштоф Дуда. Ціна, яку заплатив переможець аукціону, становить сім тисяч злотих.
Коментарі — 0