Шахістка потрапила у скандал через деталь свого гардеробу

Нідерландська шахістка (грузинського походження) Анна-Майя Казарян отримала штраф у розмірі 100 євро за те, що прийшла на змагання у кедах. Про це вона повідомила у соцмережі X (колишній Twitter).

«Один із арбітрів зупинив мене і запитав, чи можу я змінити своє взуття, оскільки моє було «дивне» і вважалося «спортивним». В них навіть боляче ходити, і я точно не хочу використовувати свої кеди Burberry для занять спортом», – написала Казарян.

