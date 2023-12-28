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Шахістка потрапила у скандал через деталь свого гардеробу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Шахістка потрапила у скандал через деталь свого гардеробу
Міжнародна шахова федерація оштрафувала нідерландську шахістку на 100 євро
фото: Анна-Майя Казарян/X

Окрім штрафу шахістці пригрозили відстороненням від гри на чемпіонаті світу

Нідерландська шахістка (грузинського походження) Анна-Майя Казарян отримала штраф у розмірі 100 євро за те, що прийшла на змагання у кедах. Про це вона повідомила у соцмережі X (колишній Twitter).

«Один із арбітрів зупинив мене і запитав, чи можу я змінити своє взуття, оскільки моє було «дивне» і вважалося «спортивним». В них навіть боляче ходити, і я точно не хочу використовувати свої кеди Burberry для занять спортом», – написала Казарян.

Міжнародна шахова федерація пригрозила їй штрафом та відстороненням від гри на чемпіонаті світу за «неналежний зовнішній вигляд». Після цього шахістка додала, що її оштрафували, та перевзулась у туфлі.

Нагадаємо, у Польщі на благодійному аукціоні продали унікальні шахові фігури для допомоги українським дітям. Їх зробив краківський різьбяр Лукаш Вічарж і підписав найкращий станом на сьогодні польський гросмейстер Ян-Кшиштоф Дуда. Ціна, яку заплатив переможець аукціону, становить сім тисяч злотих.

Теги: шахи соцмережі скандал штраф

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