Шахістка потрапила у скандал через деталь свого гардеробу

Окрім штрафу шахістці пригрозили відстороненням від гри на чемпіонаті світу

Нідерландська шахістка (грузинського походження) Анна-Майя Казарян отримала штраф у розмірі 100 євро за те, що прийшла на змагання у кедах. Про це вона повідомила у соцмережі X (колишній Twitter).

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«Один із арбітрів зупинив мене і запитав, чи можу я змінити своє взуття, оскільки моє було «дивне» і вважалося «спортивним». В них навіть боляче ходити, і я точно не хочу використовувати свої кеди Burberry для занять спортом», – написала Казарян.

One of the arbiters stopped me and asked me if I could change my shoes because they were “strange shoes” and considered “sports shoes”



It hurts to even walk in those and I definitely don’t want to use my Burberry sneakers for sports 🤨 pic.twitter.com/5OD1CwlbBt Будь ласка, читайте текст після реклами December 27, 2023

Міжнародна шахова федерація пригрозила їй штрафом та відстороненням від гри на чемпіонаті світу за «неналежний зовнішній вигляд». Після цього шахістка додала, що її оштрафували, та перевзулась у туфлі.

Нагадаємо, у Польщі на благодійному аукціоні продали унікальні шахові фігури для допомоги українським дітям. Їх зробив краківський різьбяр Лукаш Вічарж і підписав найкращий станом на сьогодні польський гросмейстер Ян-Кшиштоф Дуда. Ціна, яку заплатив переможець аукціону, становить сім тисяч злотих.